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1926
сегодня, 12:28
10

Полицейские задержали избивших дворника в «Университетском»

В территориальный отдел полиции доставлены трое 21-летних жителей Липецкой и Тамбовской областей.

Полицейские задержали избивших дворника в «Университетском». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области:

- Сегодня утром в отдел полиции №2 УМВД России по Липецку поступило сообщение о том, что на улице Замятина неизвестные избивают пожилого мужчину. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Принятыми мерами установлены свидетели и очевидцы инцидента, а также участники конфликта. Организованы необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

избиение
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Баба Нюра
11 минут назад
Родителей тоже надо привлекать, даже если они совершеннолетние
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Город48
22 минуты назад
На вас надежда. Не оставляйте это дело. Напишите о состоянии дедушки
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Викторм
23 минуты назад
Нет, самого активного точно надо сажать. Нечего ему среди людей делать...
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Алкан лтз
49 минут назад
В тюрьму лет на 10
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Так как есть
7 минут назад
Согласен
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Человечность
55 минут назад
Про состояние дедушки напишите!
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Маша
55 минут назад
В он взял и по голове напоследок ногой ударил, добил дворника, при том что вокруг свидетели и женщина на помощь зовет. Садисты!
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Незванная
57 минут назад
Сейчас запишут видео в соцсетях с извинениями и все спустят на тормоза.
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48
сегодня, 12:43
Покажите их людям, пусть посмотрят на них
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й
сегодня, 12:41
В армию их. Пусть там резвятся.
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