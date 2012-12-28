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Происшествия
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сегодня, 12:28
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Полицейские задержали избивших дворника в «Университетском»
В территориальный отдел полиции доставлены трое 21-летних жителей Липецкой и Тамбовской областей.
- Сегодня утром в отдел полиции №2 УМВД России по Липецку поступило сообщение о том, что на улице Замятина неизвестные избивают пожилого мужчину. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Принятыми мерами установлены свидетели и очевидцы инцидента, а также участники конфликта. Организованы необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
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