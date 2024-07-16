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28 минут назад
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Девушек на надувном круге отнесло от набережной в Липецке

На берег их доставили спасатели.  

Помощь сотрудников Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области понадобилась двум 19-летним девушкам в районе набережной Липецка.

Как сообщает пресс-служба управления, липчанки с помощью надувного круга заплыли далеко от берега, но вернуться обратно у них не хватило сил.

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«Сотрудники маневренной поисково-спасательной службы на водных объектах доставили девушек на берег и провели с ними профилактическую беседу», сказано в официальном сообщении спасателей.

УГПСС напомнило, что не стоит доверять надувным нарукавникам и матрасам — они не гарант безопасности. Также нельзя купаться в запрещенных местах, далеко заплывать и нырять в незнакомых местах. В регионе оборудовано 64 пляжа, на которых дежурят спасатели.
УГПСС
спасение утопающих
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Комментарии (5)

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Бабушка
6 минут назад
Плавать не умеют, зачем было так далеко заплывать? Утонул бы круг, напоролся на корягу или из рук выскользнул. Безбашенные какие-то девушки. Нужно плавать учиться и, вообще, спортом заниматься. Тогда и силы появятся.
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Человечность
8 минут назад
Нужны бесплатные уроки плавания в школах для детей!
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Ого
11 минут назад
Надо же... В 19 лет плавать не научились. С детским кругом и нарукавниками. Бис!!!
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Тетка
4 минуты назад
Ого, я и в 40 не могу! И что? Жили в пригороде, родителям помогали, никто на речку не водил, а рядом не было. Выросла- не до бассейна. И не страдаю.
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Гостья
14 минут назад
На надувном круге, плавать наверно не умеют и все равно куда-то их несёт, сколько пишут про такие случаи и толку чуть, у таких могзов нет.....
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