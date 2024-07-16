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Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
Происшествия
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28 минут назад
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Девушек на надувном круге отнесло от набережной в Липецке
На берег их доставили спасатели.
Как сообщает пресс-служба управления, липчанки с помощью надувного круга заплыли далеко от берега, но вернуться обратно у них не хватило сил.
«Сотрудники маневренной поисково-спасательной службы на водных объектах доставили девушек на берег и провели с ними профилактическую беседу», сказано в официальном сообщении спасателей.
УГПСС напомнило, что не стоит доверять надувным нарукавникам и матрасам — они не гарант безопасности. Также нельзя купаться в запрещенных местах, далеко заплывать и нырять в незнакомых местах. В регионе оборудовано 64 пляжа, на которых дежурят спасатели.
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