Девушек на надувном круге отнесло от набережной в Липецке

На берег их доставили спасатели.

Помощь сотрудников Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области понадобилась двум 19-летним девушкам в районе набережной Липецка.Как сообщает пресс-служба управления, липчанки с помощью надувного круга заплыли далеко от берега, но вернуться обратно у них не хватило сил.«Сотрудники маневренной поисково-спасательной службы на водных объектах доставили девушек на берег и провели с ними профилактическую беседу», сказано в официальном сообщении спасателей.УГПСС напомнило, что не стоит доверять надувным нарукавникам и матрасам — они не гарант безопасности. Также нельзя купаться в запрещенных местах, далеко заплывать и нырять в незнакомых местах. В регионе оборудовано 64 пляжа, на которых дежурят спасатели.