В Липецкую область придет сильная жара до +35

17 и 18 июля территория Липецкой области будет находиться в малоградиентном поле повышенного давления – погода ожидается жаркой. С 18 на 19 июля при прохождении холодного атмосферного фронта ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах – ливни, град. При грозах порывы ветра будут достигать 15-18 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 и 18 июля - 26-27 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы, 19 июля – 23-24 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.С 15 июля местами по Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.Кроме того, 17 и 18 июля на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара, максимальная температура воздуха днем достигнет 35 градусов.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +17 до +22 градусов, днем сильная жара – от +30 до +35 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +18 до +20 градусов, днем сильная жара – от +32 до +34 градусов.День 17 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 7 градусов тепла.