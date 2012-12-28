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В России
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2 минуты назад
В результате обстрела в Белгородской области ранены четверо
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах города Шебекино и села Новая Таволжанка. По его данным, в Шебекине ранения получили три мирных жителя, в Новой Таволжанке - еще один.
По предварительной информации, в Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у еще одного — оскольчатый перелом челюсти. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу.
В селе Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавший с осколочными ранениями поясничной области, а также руки и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
На текущий момент в городе в двух многоквартирных домах повреждено остекление, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения. Выбиты окна, посечены кровли и фасады в 5 частных домах, повреждены 8 автомобилей. В одном муниципальном учреждении повреждены гаражи и 4 единицы техники. Также имеются повреждения на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения. В городе частично отсутствует электричество, - уточняется в сообщении главы региона.
В селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда в одном соцобъекте выбило окна, посекло кровлю и фасад.
С начала СВО в Белгородской области погибли более 200 мирных жителей, - заявил Гладков.
"(С начала СВО) более 1,1 тыс. мирных жителей ранены, погибли более 200 человек", - отметил он.
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