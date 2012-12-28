В результате обстрела в Белгородской области ранены четверо

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах города Шебекино и села Новая Таволжанка. По его данным, в Шебекине ранения получили три мирных жителя, в Новой Таволжанке - еще один.