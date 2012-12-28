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Происшествия
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сегодня, 09:16
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В Липецкой области бушуют мусорные пожары
Семь из девяти пожаров, произошедших за сутки, связаны с мусором.
Также огонь возник в жилом доме в селе Загрядчино Лев-Толстовского района — выгорела почти половина постройки. На десяти квадратных метрах был потушен пожар в здании по улице Горького в Липецке.
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