В Липецкой области бушуют мусорные пожары

Семь из девяти пожаров, произошедших за сутки, связаны с мусором.

За минувшие сутки пожарные семь из девяти раз тушили мусор в Липецкой области, в одном из этих случаев пожар возник на свалке ТБО села Хлевное, сообщает региональное управление МЧС.Также огонь возник в жилом доме в селе Загрядчино Лев-Толстовского района — выгорела почти половина постройки. На десяти квадратных метрах был потушен пожар в здании по улице Горького в Липецке.