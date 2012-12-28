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На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
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Общество
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49 минут назад

На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

А в семи районах 16 июля давление при подаче холодной воды будет снижено – причиной неудобств станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дом № 13а по улице Терешковой и жители частного сектора улиц Пришвина, Новотепличной, Ягодной, Просторной, Раздольной, Новой, Ясной, Вольной, Лучистой, Совхозной.

Подвоз воды организуют по адресам: улица Терешковой, 13а, улица Одесская, 1. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

Кроме того, из-за ремонтных работ возможно снижение параметров давления холодной воды в домах микрорайонов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14.

16 июля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 с перебоями с электричеством столкнутся потребители на улицах Кочеткова, Бардина, Богатырской, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Семенова Тян-Шанского, 6-й Гвардейской Дивизии, Володи Бачурина, Жуковского, Клавдии Шаталовой, Краснознаменной, Молодежной, Кондарева, Юбилейной, Гагарина, Титова, Космонавтов, Луговой, Черноземной, Нижней Логовой, Краснозаводской, 3-его Сентября, Волгоградской, Гвардейской, Ильича, Ленинградской, Студенческой, Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Стаханова, Скороходова, Калинина, Неделина, Октябрьской, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Кузнечном, Виноградном, по проезду Каштановому, на площади Заводской, в 9-м микрорайоне, по проспекту 60 лет СССР – отключения связаны с монтажом приборов учета электроэнергии, в данный промежуток они составят не более трех часов для отдельного домовладения.
С 14:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество на улицах Крупской, Невского, Парковой.
отключение воды
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