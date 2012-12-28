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В России
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33 минуты назад
Госдума приняла закон о введении в РФ туристического налога
Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.
Принятый Государственной думой законопроект о введении в России туристического налога не приведет к существенному подорожанию отдыха и будет способствовать повышению качества туристических объектов, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, приведет ли введение такого налога к увеличению стоимости отдыха для граждан, представитель Кремля сказал: "Нет, существенно ни к какому подорожанию это не приведет".
"Конечно, по мере того, как развивается сектор туризма, а это один из наиболее динамично развивающихся секторов нашей экономики, благодаря вот этому налогу в том числе и будет повышаться качество туристических объектов," - добавил Песков.
Он также отметил, что, когда инициатива рассматривалась и обсуждалась экспертами и депутатами, " все доводы "за" были представлены".
Отмечается, что муниципалитеты будут самостоятельно определять размер такого налога. Он будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Некоторые категории россиян, в том числе герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и участники специальной военной операции, будут от него освобождены.
Уточняется, что в 2025 году ставка налога составит один процент от стоимости проживания, до 2029 года она будет прибавлять по одному процентному пункту в год.
Накануне законопроект о введении туристического налога был рассмотрен во втором чтении. Сообщалось, что ставки налога будут зависеть от сезонности и категории средства размещения, но они не могут быть выше или ниже предельных величин, прописанных в Налоговом кодексе.
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