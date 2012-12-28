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Общество
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24 минуты назад
На 17-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 9 июля станут плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами столкнутся жители 17-ти улиц в двух районах города, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Доватора, 4, улица Прудная, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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