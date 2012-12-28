На 17-ти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 9 июля станут плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами столкнутся жители 17-ти улиц в двух районах города, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 4 по улице Доватора, №№ 22, 22а по проспекту Победы, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7 по улице Юных Натуралистов, № 2 по улице Прудной, также подачу ресурса ограничат жителям частного сектора улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, переулка Рудничного.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Доватора, 4, улица Прудная, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды.