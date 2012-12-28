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24 минуты назад

На 17-ти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 9 июля станут плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами столкнутся жители 17-ти улиц в двух районах города, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 4 по улице Доватора, №№ 22, 22а по проспекту Победы, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7 по улице Юных Натуралистов, № 2 по улице Прудной, также подачу ресурса ограничат жителям частного сектора улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, переулка Рудничного. 

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Доватора, 4, улица Прудная, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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