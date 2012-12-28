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«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
Происшествия
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24 минуты назад
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«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
Одним днем завершилось оглашение приговора судьей Левобережного районного суда Липецка Еленой Нефедовой по уголовному делу игорной мафии. Закончился процесс отчасти предсказуемо и отчасти сенсационно.
Напомним, что Сергея Пахомова обвиняли по ч.1. ст. 210 («создание преступного сообщества, руководство ПС»); пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере»); ч.1 ст. 318 («применение насилия в отношении представителя власти»). Игоря Андреева, Василия Макаренко и Алексея Вобликова судили за руководство преступным сообществом и входящим в него структурным подразделением (ч.1. ст. 210), незаконную организацию и проведение азартных игр» (п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2) и применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318). Экс-капитана полиции Никиту Ярошенко обвиняли по ч.2 ст. 210 («участие в преступном сообществе, совершённое с использованием своего служебного положения»), по п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр»), по ч.1 ст. 285 («злоупотребление должностными полномочиями»). Братья Дмитрий и Федор Таравковы, Алексей Стуров, Наталья Климкова, Сергей Рогожин, супруги Сергей и Екатерина Иваненко пошли под суд по обвинениям по ч.2 ст. 210 («участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр»).
В прениях госовинитель просил приговорить Сергея Пахомова к 20 годам лишения свободы по совокупности обвинений и 20 миллионам рублей штрафа. Такой же срок лишения свободы и 1,4 миллиона рублей штрафа он запросил для Никиты Ярошенко. Игоря Андреева и Василия Макаренко гособвинение требовало отправить в колонию на 15 лет, взыскав с каждого по 1,5 млн рублей штрафа. Дмитрию и Федору Таравковым, Сергею Рогожину, Алексею Стурову, Наталье Климовой, Сергею и Екатерине Иваненко прокурор просил дать по 9 лет со штрафом в 900 тысяч рублей каждому. Алексею Вобликову грозили те же 9 лет и штраф в миллион рублей.
В итоге судья Нефедова оправдала Сергея Пахомова и других обвиняемых по самым тяжким обвинениям — в создании ОПС и участии в нем. Именно по этому обвинению они провели в СИЗО почти по три года. Более того, судья сообщила о направлении в адрес СУ СК РФ по Липецкой области частного определения, в котором высказала осуждение методов расследования этого уголовного дела. По остальным статьям Уголовного кодекса подсудимые признаны виновными. Всем назначили наказание, не связанное с лишением свободы: штрафы в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Конфискованы деньги, изъятые в момент обысков подпольных казино — около полумиллиона рублей. В собственность государства будут обращены также 582 тысячи рублей, найденных при обыске автомобиля и квартиры Сергея Пахомова, а также недвижимость, приобретенная им и его родственниками в ходе легализации доходов, добытых преступным путем: 62 помещения в двух элитных домах на улице Кузнечной, а также помещение кафе в доме по Кузнечной, 4б (по этому адресу находится «Лето-клаб»).
— Не слышу выкриков «Ура»! — почему-то сказала судья осужденным после того, как закончила оглашение резолютивной части приговора.
— А я вообще ничего не понял! — ответил один из них.
И все. Все подсудимые пошли домой. В каких-либо комментариях GOROD48 Сергей Пахомов отказал.
Как стало известно GOROD48, сторона гособвинения намерена обратиться в областной суд с просьбой пересмотреть приговор в части оправдания осужденных по ч.1. ст. 210 («создание преступного сообщества») и по ч.2 ст. 210 («участие в преступном сообществе»). В свою очередь, оправданные могут просить о реабилитации по данным статьям обвинения.
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