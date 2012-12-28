В губернаторы Липецкой области выдвинулся 6-й кандидат

Коммунист считает, что у него высокие шансы на победу.

Логинов стал 6-м и, скорее всего, последним кандидатом, подавшим заявление об участии в выборах губернатора Липецкой области в 2024 году: период выдвижения заканчивается сегодня в шесть вечера.





Затем избирком начнет принимать документы для регистрации кандидатов. Этот период выборной кампании продлится с 14 июля до 24 июля. В течение 10 дней со дня приема документов областная избирательная комиссия примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. Окончательный список кандидатов станет известен не позднее 2 августа.

34-летний депутат областного Совета Юрий Логинов подал документы на участие в выборах губернатора.Депутат записал видео для социальных сетей, в котором рассказал, что сдал необходимые бумаги прямо сегодня — в воскресенье. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь областной избирательной комиссии Жанна Которова, которая добавила, что до выборов избирком работает без выходных.Логинов сообщил GOROD48, что выдвинулся от партии «Коммунисты России» (не путать с КПРФ), а также заявил, что у него есть шансы на победу).— Минимум, 2-е место могу занять, — считает коммунист-оптимист. - А там уже как решат жители Липецкой области.