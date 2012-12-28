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291
33 минуты назад
5

В губернаторы Липецкой области выдвинулся 6-й кандидат

Коммунист считает, что у него высокие шансы на победу.

34-летний депутат областного Совета Юрий Логинов подал документы на участие в выборах губернатора.

Депутат записал видео для социальных сетей, в котором рассказал, что сдал необходимые бумаги прямо сегодня — в воскресенье. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь областной избирательной комиссии Жанна Которова, которая добавила, что до выборов избирком работает без выходных.

Логинов сообщил GOROD48, что выдвинулся от партии «Коммунисты России» (не путать с КПРФ), а также заявил, что у него есть шансы на победу).

— Минимум, 2-е место могу занять, — считает коммунист-оптимист. - А там уже как решат жители Липецкой области.

Логинов стал 6-м и, скорее всего, последним кандидатом, подавшим заявление об участии в выборах губернатора Липецкой области в 2024 году: период выдвижения заканчивается сегодня в шесть вечера. 

Затем избирком начнет принимать документы для регистрации кандидатов. Этот период выборной кампании  продлится с 14 июля до 24 июля. В течение 10 дней со дня приема документов областная избирательная комиссия примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. Окончательный список кандидатов станет известен не позднее 2 августа.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
дилетант
8 минут назад
чем известен логинов кроме выхода из кпрф ? необходимое для регистрации количество подписей муниципальных депутатов есть только у единой россии.
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Гсть
12 минут назад
Кандидатов в три раза больше чем в Америке. Но демократия у них))))))
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Липецкие басни
15 минут назад
Ну и за живём же при коммунисте, прям как раньше! Всё опять возродит: ГТО, ЛТП, НКВД, ВЛКСМ и конечно вытрезвители! Бумагу туалетную запретит, вместо неё газеты с текстами про КПРФ заставит выписывать, ну и так далее и тому подобное.
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Учи матчасть
10 минут назад
ГТО уже давно возродили.
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вольдемар
16 минут назад
2-е с конца?
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