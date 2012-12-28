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Общество
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34 минуты назад
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Главный участник выборов губернатора пришел в избирком
Теперь участников избирательной гонки четверо.
Напомним, на прошлой неделе Игоря Артамонова выдвинуло на выборы региональное отделение партии «Единая Россия», секретарем которого он является.
Для Игоря Артамонова это вторые выборы губернатора. Первые, пять лет назад, закончились его победой. Тогда он набрал 67,29% голосов избирателей.
Игорь Артамонов стал четвертым претендентом на пост губернатора. Первым документы подал коммунист Сергей Токарев, вторым — либерал-демократ Анатолий Емельянов, третьим — представитель партии «Справедливая Россия — За Правду» Лариса Ксенофонтова.
Фото: Telegram-канал Избирательная комиссия Липецкой области
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