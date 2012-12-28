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169
34 минуты назад
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Главный участник выборов губернатора пришел в избирком

Теперь участников избирательной гонки четверо.

Сегодня губернатор Игорь Артамонов подал заявление в облизбирком о выдвижении на должность губернатора Липецкой области.

Напомним, на прошлой неделе Игоря Артамонова выдвинуло на выборы региональное отделение партии «Единая Россия», секретарем которого он является.

Для Игоря Артамонова это вторые выборы губернатора. Первые, пять лет назад, закончились его победой. Тогда он набрал 67,29% голосов избирателей. 


Игорь Артамонов стал четвертым претендентом на пост губернатора. Первым документы подал коммунист Сергей Токарев, вторым — либерал-демократ Анатолий Емельянов, третьим — представитель партии «Справедливая Россия — За Правду» Лариса Ксенофонтова.

Фото: Telegram-канал Избирательная комиссия Липецкой области 
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Комментарии (2)

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Сначала новые
дилетант
7 минут назад
в чем эксперты-политологи видят плюсы и минусы кандидатов ?
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Фокс
9 минут назад
Выборы - наиболее показательная модель "демократии" в России
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