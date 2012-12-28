Главный участник выборов губернатора пришел в избирком

Теперь участников избирательной гонки четверо.

Сегодня губернатор Игорь Артамонов подал заявление в облизбирком о выдвижении на должность губернатора Липецкой области.Напомним, на прошлой неделе Игоря Артамонова выдвинуло на выборы региональное отделение партии «Единая Россия», секретарем которого он является.Для Игоря Артамонова это вторые выборы губернатора. Первые, пять лет назад, закончились его победой. Тогда он набрал 67,29% голосов избирателей.