Кандидатов в губернаторы теперь пятеро

Партия «Новые люди» выдвинула на выборы предпринимателя Полину Валентинову.

Документы для выдвижения на должность губернатора Липецкой области сегодня подала в областную избирательную комиссию индивидуальный предприниматель Полина Валентинова. Она выдвинута региональным отделением партии «Новые люди».«Теперь Полина Валентинова может открыть специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда и приступить к сбору подписей муниципальных депутатов в листах поддержки кандидата», — сообщили в избирательной комиссии Липецкой области.После выдвижения Полины Валентиновой кандидатов на губернаторскую должность стало пятеро. Ранее об участии в выборах заявили Сергей Токарев (КПРФ), Анатолий Емельянов (ЛДПР), Лариса Ксенофонтова (Справедливая Россия) и действующий губернатор Игорь Артамонов («Единая Россия»).Период выдвижения кандидатов продлится до 18.00 часов 7 июля. Документы для регистрации кандидатов будут приниматься избирательной комиссией Липецкой области с 14 июля до 18.00 часов 24 июля. В течение 10 дней со дня приема документов комиссия проверит соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям федерального и областного законодательства и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.