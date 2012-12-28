ЕГЭ не для всех: несколько родителей не дали детям сдать экзамены, получить паспорт и аттестат
Роман Ченцов: «У нового моста будет новая тротуарная плитка. Нужно делать все сразу правильно, по совести».
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Политика
1878
сегодня, 12:49
21
В губернаторскую гонку включилась женщина
Свою кандидатуру выдвинула Лариса Ксенофонтова. Теперь в выборах участвуют уже три политика.
Кандидатуру Ларисы Ксенофонтовой одобрила региональная конференция партии по согласованию с президиумом ее Центрального Совета.
Для Ларисы Ксенофонтовой это вторая попытка стать губернатором. Пять лет назад она получила третий результат после Игоря Артамонова и Сергея Токарева.
Таким образом, об участии в выборах заявили представители всех трех основных партий страны за исключением «Единой России»: ранее выдвинулись коммунист Сергей Токарев, и либерал-демократ Анатолий Емельянов.
Главная фигура этих выборов, действующий губернатор Игорь Артамонов, включится в избирательную кампанию уже формально 28 июня, на этот день назначена конференция регионального отделения «Единой России» с выдвижением кандидата от партии в повестке дня.
Выборы губернатора назначены на 8 сентября. Голосование продлится три дня.
7
1
1
5
11
Комментарии (21)