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Политика
1878
сегодня, 12:49
21

В губернаторскую гонку включилась женщина

Свою кандидатуру выдвинула Лариса Ксенофонтова. Теперь в выборах участвуют уже три политика.

Сегодня председатель регионального отделения партии Справедливая Россия—За Правду, депутат Липецкого областного Совета Лариса Ксенофонтова подала в избирательную комиссию области документы о выдвижении на выборы губернатора.

Кандидатуру Ларисы Ксенофонтовой одобрила региональная конференция партии по согласованию с президиумом ее Центрального Совета.

Для Ларисы Ксенофонтовой это вторая попытка стать губернатором. Пять лет назад она получила третий результат после Игоря Артамонова и Сергея Токарева.

Таким образом, об участии в выборах заявили представители всех трех основных партий страны за исключением «Единой России»: ранее выдвинулись коммунист Сергей Токарев, и либерал-демократ Анатолий Емельянов.

Главная фигура этих выборов, действующий губернатор Игорь Артамонов, включится в избирательную кампанию уже формально 28 июня, на этот день назначена конференция регионального отделения «Единой России» с выдвижением кандидата от партии в повестке дня.

Выборы губернатора назначены на 8 сентября. Голосование продлится три дня.
выборы губернатора
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
А
44 минуты назад
Один и те же фамилии при власти
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Жесть
54 минуты назад
Хорошая программа......да и правда нам нужна.
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Вообще то
сегодня, 15:16
…зачем все это! Назначение всех сверху донизу….
Ответить
дилетант
сегодня, 15:08
можно надеяться что город 48 возьмет обширное интервью у всех участников выборов и опубликует их декларации о доходах и имуществе ?
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Позитив
сегодня, 15:22
Не пробовали свои доходы считать?! Как же всем интересно в чужие карманы заглядывать! Их доходы есть кому проверять, пусть Вас это не беспокоит!
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Гость
сегодня, 14:58
Ларис, а если мы тебя выберем? Не боишься? Чем руководила- то? Только по- настоящему, с уголовной и финансовой ответственностью за принятые решения? Вот и то-то.
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Как - то
сегодня, 14:54
гаденько это всё
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Да
сегодня, 14:47
В Дагестане 4 дня назад один из ликвидированных в Дагестане боевиков оказался бывшим председателем отделения партии «Справедливая Россия»
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Главная по городу
сегодня, 14:45
Зачем этот цирк, если губер который сидит сейчас в кабинете уже замов на следующий срок набирает
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Георгий
сегодня, 14:38
Симуляция - наше все! Ура !
Ответить
Это мой город
сегодня, 14:29
Какой печальный цирк...
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