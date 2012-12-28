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Происшествия
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сегодня, 14:26
Кражу двух телефонов с лавочки записала камера наблюдения
Подозреваемый уже арестован.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают неработающего 35-летнего жителя ближнего зарубежья. Он проходил мимо подъезда, увидел на скамейке два телефона и решил их забрать себе. У похищенных телефонов подозреваемый сбросил настройки до заводских и планировал ими пользоваться. Но не получилось — сейчас телефоны изъяты, а сам мужчина арестован.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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