Кражу двух телефонов с лавочки записала камера наблюдения

Подозреваемый уже арестован.

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Ещё 23 июня в липецкий отдел полиции №7 обратился 35-летний мужчина с заявлением о краже двух сотовых телефонов общей стоимостью 23 000 рублей. Телефоны подвыпивший мужчина забыл на лавочке у подъезда дома по улице Стаханова, а когда опомнился — было уже поздно.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают неработающего 35-летнего жителя ближнего зарубежья. Он проходил мимо подъезда, увидел на скамейке два телефона и решил их забрать себе. У похищенных телефонов подозреваемый сбросил настройки до заводских и планировал ими пользоваться. Но не получилось — сейчас телефоны изъяты, а сам мужчина арестован.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.