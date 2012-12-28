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сегодня, 12:05

В Ростовской области ограничили подачу электричества на предприятия

Задача — не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций.

На предприятия Ростовской области ограничили подачу электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на электросети, - сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Телеграм-канале.

"Риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. Поэтому не исключен повторный ввод режима временных отключений", — пояснил глава региона. По его словам, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей области, подачу энергии частично ограничат на предприятиях региона, "при этом ограничения не повлияют на их работу".

Голубев добавил, что самая напряженная ситуация сейчас в Таганроге и Неклиновском районе, где произошла авария на линиях электропередачи из-за чрезмерной нагрузки. Он отметил, что ведутся восстановительные работы, энергетики пообещали их завершить ближе к ночи.

5 июля без электроснабжения из-за технологического нарушения остались часть потребителей Батайска и Ростова-на-Дону, - сообщал "Донэнерго".

6 июля в Ростовской области ввели график временного отключения электроснабжения из-за жары. В некоторых районах области температура воздуха достигла 39 градусов. Энергетики следят за состоянием энергосистем, графики отключений будут "плавающими".

Администрация Ростова-на-Дону предупредила горожан о жаре до 42 градусов с 4 по 6 июля. По данным ростовского Гидрометцентра, такая погода может сохраниться в регионе до 13 июля.
электричество
Ростов
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