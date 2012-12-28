В России
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29 минут назад
При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека
По версии следствия, пожар произошел в ночь на 6 июля в жилом вагончике на земельном участке по улице Утришской в селе Сукко. После локализации возгорания экстренными службами в вагончике были обнаружены тела 15-летнего подростка и двух совершеннолетних жителей Анапы. Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
По данным краевой прокуратуры, пожар произошел на территории конюшни, а погибшие являлись ее сотрудниками. Однако трудовые отношения с ними не были оформлены "надлежащим образом". Прокуратура оценит соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе подключение вагончиков к энергоснабжению, а также соблюдение трудового законодательства и правомерность использования земельного участка.
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