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В России
36
29 минут назад

При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, включая подростка, в жилом вагончике на территории анапского села Сукко, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, пожар произошел в ночь на 6 июля в жилом вагончике на земельном участке по улице Утришской в селе Сукко. После локализации возгорания экстренными службами в вагончике были обнаружены тела 15-летнего подростка и двух совершеннолетних жителей Анапы. Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

По данным краевой прокуратуры, пожар произошел на территории конюшни, а погибшие являлись ее сотрудниками. Однако трудовые отношения с ними не были оформлены "надлежащим образом". Прокуратура оценит соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе подключение вагончиков к энергоснабжению, а также соблюдение трудового законодательства и правомерность использования земельного участка.
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