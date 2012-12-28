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На НЛМК стартовала летняя серия интеллектуальных игр
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83
26 минут назад

На НЛМК стартовала летняя серия интеллектуальных игр

Это один из самых любимых форматов среди работников комбината.

Летняя серия интеллектуальных игр «Металлургические вечера» стартовала накануне Дня металлурга в Корпоративном университете НЛМК. Это один из самых любимых форматов среди работников комбината. За несколько дней после открытия регистрации команды заняли практически все слоты.

Участники отвечают на вопросы о деятельности компании, из сферы культуры и искусства, угадывают песни и соревнуются в конкурсе капитанов. Каждая игра состоит из семи туров в разных форматах.

 «Металлургические вечера» на НЛМК проводят уже два года подряд. В этот раз число турниров увеличили до десяти, в них примут участие более тысячи работников компании. В первых играх успели принять участие представители машиностроительного управления, аглодоменного производства, энергетического комплекса и логисты.

Суперфинал летней серии игр «Металлургические вечера» проведут в начале августа, тогда и определят главных интеллектуалов компании. Команды, победившие в отборочных этапах, получают сертификаты на праздничный ужин для всей команды. Брендированные сувениры и гаджеты вручают за вторые и третьи места.

- Я рада, что проходят такие вечера, где мы можем встретиться, пообщаться, пошутить. У нас сегодня сборная из разных цехов, мы давно дружим и решили весело провести время. Вопросы неожиданные, но приятно, что посвящены профессии. Что-то угадали, что-то не смогли. В общем есть еще над чем работать, - рассказала Маргарита Костенькова из цеха подготовки производства.

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