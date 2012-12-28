20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Мальчик-с-пальчик: в Липецке торжественно выписали малыша, который родился с весом 480 граммов
Страшная авария на дороге Липецк-Данков: «Туарег» столкнулся с «КамАЗом», перевернулся и врезался в дерево
НЛМК Live
83
26 минут назад
На НЛМК стартовала летняя серия интеллектуальных игр
Это один из самых любимых форматов среди работников комбината.
Участники отвечают на вопросы о деятельности компании, из сферы культуры и искусства, угадывают песни и соревнуются в конкурсе капитанов. Каждая игра состоит из семи туров в разных форматах.
«Металлургические вечера» на НЛМК проводят уже два года подряд. В этот раз число турниров увеличили до десяти, в них примут участие более тысячи работников компании. В первых играх успели принять участие представители машиностроительного управления, аглодоменного производства, энергетического комплекса и логисты.
Суперфинал летней серии игр «Металлургические вечера» проведут в начале августа, тогда и определят главных интеллектуалов компании. Команды, победившие в отборочных этапах, получают сертификаты на праздничный ужин для всей команды. Брендированные сувениры и гаджеты вручают за вторые и третьи места.
- Я рада, что проходят такие вечера, где мы можем встретиться, пообщаться, пошутить. У нас сегодня сборная из разных цехов, мы давно дружим и решили весело провести время. Вопросы неожиданные, но приятно, что посвящены профессии. Что-то угадали, что-то не смогли. В общем есть еще над чем работать, - рассказала Маргарита Костенькова из цеха подготовки производства.
1/2