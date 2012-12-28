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52-летняя ельчанка получила 1 год 8 месяцев лишения свободы условно за кражу кошелька на рынке
Ельчанка заплатила за кухню 170 тысяч рублей и потом два года требовала вернуть деньги и устранить недостатки
Происшествия
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25 минут назад
52-летняя ельчанка получила 1 год 8 месяцев лишения свободы условно за кражу кошелька на рынке
65-летней пенсионерке был причинён ущерб в 6800 рублей.
Напомним, 27 января в Ельце в полицию обратилась 65-летняя пенсионерка с заявлением о краже на рынке «Дионис» кошелька с документами и 6800 рублей.
С помощью уличных камер видеонаблюдения была подозреваемая — неработающая ранее судимая 52-летняя ельчанка, которая у торговой палатки похитила у потерпевшей из сумки кошелек. В результате ельчанка выслушала приговор по пунктам «в», «г» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба».
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