Грязинец напал на участкового и чуть не сломал ему пальцы

На поведение мужчины в полицию пожаловались соседи.

Грязинца будут судить по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в октябре прошлого года на противоправное поведение пьяного ранее судимого грязинца пожаловались соседи. По их сообщению домой к мужчине прибыл участковый. Но полицейскому там были не рады.По версии следствия, обвиняемый ударил участкового рукой по голове и попытался сломать ему пальцы на руке.Полицейский получил травмы, которые были квалифицированы судмедэкспертом как легкий вред здоровью.Теперь буйному грязинцу может грозить до 10 лет лишения свободы.