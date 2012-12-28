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Происшествия
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сегодня, 15:39
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Грязинец напал на участкового и чуть не сломал ему пальцы
На поведение мужчины в полицию пожаловались соседи.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в октябре прошлого года на противоправное поведение пьяного ранее судимого грязинца пожаловались соседи. По их сообщению домой к мужчине прибыл участковый. Но полицейскому там были не рады.
По версии следствия, обвиняемый ударил участкового рукой по голове и попытался сломать ему пальцы на руке.
Полицейский получил травмы, которые были квалифицированы судмедэкспертом как легкий вред здоровью.
Теперь буйному грязинцу может грозить до 10 лет лишения свободы.
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