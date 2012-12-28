При жаре +35 в Липецкой области могут прогреметь грозы и пройти град

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области прогнозируется неустойчивой, под влиянием атмосферных фронтов возможны кратковременные дожди, местами прогремят грозы, также возможен град. Жаркая погода сохранится.

3-5 июля на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара, максимальная температура воздуха достигнет 35-37 градусов. При этом среднесуточные температуры воздуха составят 23-26 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, град. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек, при грозах порывы до 18 м/сек. Температура ночью от +16 до +21 градусов, днем —от +30 до +35 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью — от +17 до +19 градусов, днем —от +31 до +33 градусов.День 4 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 7 градусов тепла.