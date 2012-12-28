Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта
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Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта
Погода в Липецке
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16 минут назад
При жаре +35 в Липецкой области могут прогреметь грозы и пройти град
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области прогнозируется неустойчивой, под влиянием атмосферных фронтов возможны кратковременные дожди, местами прогремят грозы, также возможен град. Жаркая погода сохранится.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, град. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек, при грозах порывы до 18 м/сек. Температура ночью от +16 до +21 градусов, днем —от +30 до +35 градусов.
В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью — от +17 до +19 градусов, днем —от +31 до +33 градусов.
День 4 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 7 градусов тепла.
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