Происшествия
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сегодня, 09:44
Из-за короткого замыкания к детскому саду стянули несколько пожарных отделений
Короткое замыкание произошло в липецком детском саду №9.
Вечером 2 июля в деревне Бочиновка Усманского района на улице Центральной горела деревянная надворная постройка. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём повреждена кровля сарая.
Три пожара вчера произошли в селе Косырёвка Липецкого округа. На улице Сельской горели сарай и двухэтажный жилой дом. В переулке Розовом — кирпичная надворная постройка. На улице Сельской — деревянный забор.
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