Из-за короткого замыкания к детскому саду стянули несколько пожарных отделений

Короткое замыкание произошло в липецком детском саду №9.

В вашем браузере отключен JavaScript

Утром 2 июля в Липецке несколько пожарных отделений выезжали к двухэтажному зданию детского сада №9 на улице Вермишева, 7а. Причиной тревоги стало короткое замыкание в электрощитовой без последующего горения.Вечером 2 июля в деревне Бочиновка Усманского района на улице Центральной горела деревянная надворная постройка. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём повреждена кровля сарая.Три пожара вчера произошли в селе Косырёвка Липецкого округа. На улице Сельской горели сарай и двухэтажный жилой дом. В переулке Розовом — кирпичная надворная постройка. На улице Сельской — деревянный забор.