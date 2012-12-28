Половина Ельца может остаться без горячей воды

«Газпром межрегионгаз Липецк» направил МУП «Елец-Сервис» и МУП «Липецкий районный водоканал» уведомления об ограничении подачи газа в котельные из-за долгов.Перебои с платежами продолжаются уже несколько месяцев, говорят в газовой службе. Долги МУПов по оплате газа достигли более 34 миллионов рублей. И этот спор хозяйствующих субъектов может больно ударить по жителям Ельца, так как обе теплоснабжающие организации обеспечивают горячей водой население. Дома примерно половины города запитаны от котельных МУП «Елец-Сервис»«В преддверии нового отопительного сезона мы обеспокоены ситуацией на ряде предприятий, обеспечивающих население теплом и горячей водой. Для бесперебойного теплоснабжения должны быть предприняты все возможные шаги для ликвидации задолженности», — заявил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Юрий Гончаров.Если муниципальные предприятия не отреагируют на уведомления, газовая служба обещает ввести ограничения уже в середине июля.«В межотопительный период, собираемая теплоснабжающими предприятиями выручка падает, а расходы сильно возрастают, так как нужно проводить мероприятия по подготовке всей сети к осенне-зимнему периоду. В такой период у теплоснабжаюших предприятий может случаться кассовый разрыв. Ситуация временная. Она будет устранена. Также рассматривается вопрос о предоставлении субсидии предприятию», — так объяснили причину долгов в пресс-службе мэрии Ельца.