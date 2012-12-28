Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Происшествия
Из-за аварии на энергосетях снижено давление воды в центре и на окраинах Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: кровопийцы, пароль от телефона жены и список профессий, которым повысят зарплату
Общество
Еще одного утонувшего нашли в Липецке
Происшествия
Припозднившийся клиент задушил самогонщицу подушкой
Происшествия
Липецкая вечЁрка: девять сбитых беспилотников, трое утонувших за выходные и пьяная авария со страшным исходом
Общество
Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Липецкой области
Погода в Липецке
В Липецкой области появился ещё один стобалльник ЕГЭ
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Бывший глава Лебедянского района оштрафован на миллион рублей
Происшествия
Читать все
Спят усталые собаки: липчане пожаловались на стаю на детской площадке
Общество
Розовый сквер в центре Липецка превратился в шиповниковый
Общество
МЧС предупредило о грозе
Погода в Липецке
В Лебедянском районе ищут главу
Политика
Липецкие деревья и кустарники поражают грибковые заболевания
Общество
Компания из Подмосковья разобрала половину моста под Липецком и на этом закончила работу
Общество
Перевернувшегося на «ВАЗ-2112» пьяного водителя арестовали до 29 августа
Происшествия
25-летний липчанин получил поражение вольтовой дугой: у него сожжено лицо
Здоровье
Липчане не попадут в обновленный «Октябрь» в День города
Общество
Онлайн-марафон «Крепче стали» стартовал на НЛМК
НЛМК Live
Читать все
В России
45
52 минуты назад

В Минсельхозе заявили о стабильной ситуации на рынке муки в РФ

Ситуация на рынке муки в России в настоящее время стабильная.

Ситуация на рынке хлеба и муки в России оценивается как стабильная, а увеличение цен на нее с конца 2023 года оказалось ниже темпов инфляции, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Отпускная стоимость пшеничной муки в среднем по России в конце июня составила 24,9 рубля за килограмм. С конца прошлого года цены выросли на 2,9%, и на данный момент они на 10,9% ниже показателей апреля 2022 года, - уточнили в министерстве.

В то же время затраты на транспортировку, упаковку и прочие расходы у производителей хлеба и муки действительно выросли, - указал Минсельхоз.

Урожай зерна прошлого сезона даже с учетом экспорта покрывает нужный объем сырья для внутреннего рынка, уточнили в министерстве. Бизнес, по оценкам Минсельхоза, не сообщал в ведомство о какой-либо нехватке муки.

"Урожай зерна прошлого сезона даже с учетом экспортных поставок с запасом покрывает необходимый объем сырья для полноценного обеспечения внутреннего рынка хлебопечения. Предложение на рынке муки для хлебопекарной отрасли, по оценке отраслевого сообщества, значительно превышает спрос, сообщений о нехватке продукции от бизнеса не поступало", - добавили в Минсельхозе.

Кроме того, в России растет производство муки из зерновых, овощных и других растительных культур. Согласно данным Росстата, в январе - мае 2024 года было выпущено более 4,2 млн тонн такой продукции, что на 8,8% больше уровня предыдущего года. "С учетом этого и других факторов в Минсельхозе ожидают, что ценовая ситуация на рынке и дальше будет оставаться стабильной", - отмечается в сообщении.
экономика
мука
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru