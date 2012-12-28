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В России
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52 минуты назад
В Минсельхозе заявили о стабильной ситуации на рынке муки в РФ
Ситуация на рынке муки в России в настоящее время стабильная.
Отпускная стоимость пшеничной муки в среднем по России в конце июня составила 24,9 рубля за килограмм. С конца прошлого года цены выросли на 2,9%, и на данный момент они на 10,9% ниже показателей апреля 2022 года, - уточнили в министерстве.
В то же время затраты на транспортировку, упаковку и прочие расходы у производителей хлеба и муки действительно выросли, - указал Минсельхоз.
Урожай зерна прошлого сезона даже с учетом экспорта покрывает нужный объем сырья для внутреннего рынка, уточнили в министерстве. Бизнес, по оценкам Минсельхоза, не сообщал в ведомство о какой-либо нехватке муки.
"Урожай зерна прошлого сезона даже с учетом экспортных поставок с запасом покрывает необходимый объем сырья для полноценного обеспечения внутреннего рынка хлебопечения. Предложение на рынке муки для хлебопекарной отрасли, по оценке отраслевого сообщества, значительно превышает спрос, сообщений о нехватке продукции от бизнеса не поступало", - добавили в Минсельхозе.
Кроме того, в России растет производство муки из зерновых, овощных и других растительных культур. Согласно данным Росстата, в январе - мае 2024 года было выпущено более 4,2 млн тонн такой продукции, что на 8,8% больше уровня предыдущего года. "С учетом этого и других факторов в Минсельхозе ожидают, что ценовая ситуация на рынке и дальше будет оставаться стабильной", - отмечается в сообщении.
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