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53 минуты назад
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Пьяный водитель «шестёрки» хотел откупиться от инспекторов ДПС взяткой в 20 000 рублей
Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, поздно вечером 5 мая этого года уже получивший административное наказание за отказ от освидетельствования на состояние опьянения водитель снова сел пьяным за руль автомобиля «ВА3-21063», но был остановлен сотрудниками ДПС. При проведении освидетельствования состояние опьянения подтвердилось.
При этом, находясь в патрульном автомобиле инспекторов ДПС, мужчина предлагал сотрудникам ДПС взятку в 20 тысяч рублей. Но те от денег отказались.
На стадии предварительного расследования мужчина признал вину. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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