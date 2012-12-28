Пьяный водитель «шестёрки» хотел откупиться от инспекторов ДПС взяткой в 20 000 рублей

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В Задонском районе направлено в суд уголовное дело по обвинению водителя в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (по части первой статьи 264.1 УК РФ) и в даче взятки должностному лицу (по части 3 статьи 291 УК РФ).Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, поздно вечером 5 мая этого года уже получивший административное наказание за отказ от освидетельствования на состояние опьянения водитель снова сел пьяным за руль автомобиля «ВА3-21063», но был остановлен сотрудниками ДПС. При проведении освидетельствования состояние опьянения подтвердилось.При этом, находясь в патрульном автомобиле инспекторов ДПС, мужчина предлагал сотрудникам ДПС взятку в 20 тысяч рублей. Но те от денег отказались.На стадии предварительного расследования мужчина признал вину. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.