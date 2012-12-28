Гарри Поттер и Джек Воробей – джазовый фоторепортаж

В Липецке выступили воронежский оркестр и известный пианист из Санкт-Петербурга.

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В первом отделении воронежцы под управлением заслуженного артиста РФ Юрия Андросова сыграли в джазовой обработке всемирно известные мелодии из кинофильмов «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и «Джеймс Бонд», а также любимые мелодии из советских кинокартин «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука».









Маэстро Андросов



- Ту радость, которую вы увидели на сцене, это результат невероятных вложений, в первую очередь моей мамы. Она просто положила свою жизнь на то, чтобы я стал музыкантом, отдала всю себя без остатка, водила за руку в школу, опекала. Я редкий пример, один из миллиона, кому удалось пробиться на большую сцену. Но это не так просто: в моём детстве не было ни двора, ни футбола, ни игр, а только музыка. Пианист – это гигантской труд. В Липецке я представил собственную программу: темы для мелодий я использовал известные но обрабатывал сам: каждый голос оркестра, каждый инструмент прописывал лично. Вы не думайте, что у меня армия помощников: всё это творчество лишь одного человека – который сейчас сидит перед вами.











Живой классик за роялем









Саксофонисту зрители аплодировали отдельно

































































В концертном зале «Унион» выступил один из известнейших в России пианистов Александр Маслов из Санкт-Петербурга. Классический и джазовый пианист, лауреат международных конкурсов в России, Италии, Германии выступал с Воронежским академическим симфоническим оркестром.Затем на сцену вышел сам питерский мастер, способный за одну секунду, пожалуй, раз пять нажать на клавишу пианино. И задал жару (см. видео). Липчане услышали мелодии из фильма «Ла-Ла-Лэнд», попурри на тему кинофильма «Алладин» и один из выставочных номеров Маслова - фантазия на музыку из кино «Великий Гэтсби».