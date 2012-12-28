Общество
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сегодня, 09:52
Документы в ламинат: за или против?
Вы собирались оформить у нотариуса генеральную доверенность, а он отказался, потому что справка медико-социальной экспертизы (МСЭ) оказалась заламинированной. В МФЦ вас отправили за дубликатом свидетельства о рождении ребенка – без ламинированной защиты. Gorod48 выяснил, почему не все документы стоит закатывать в пластик, хотя закон это не запрещает напрямую.
Последствия ламинирования
Между тем, практика показывает – в большинстве случаев делать этого не стоит, иначе вам могут отказать в предоставлении каких-либо услуг, а в некоторых — документ и вовсе придется переделывать. Это связано с нормами закона № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», где указано, что «В случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности использования свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, в том числе ветхости бланка свидетельства, нечитаемости текста и (или) печати органа записи актов гражданского состояния, ламинирования, орган записи актов гражданского состояния выдает повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния…». То есть, ламинирование документа, как и его ветхость, могут стать основанием для его повторной выдачи из-за того, что документ испорчен.
Основная проблема, которую может создать ламинирование – проверить подлинность ламинированного документа невозможно. Только вам известно, оригинал это или качественная цветная копия. Например, является ли подлинной справка МСЭ.
Проблемы могут возникнуть, если в суде эксперту надо установить подлинность документа, а он не может это сделать из-за защитной пленки, ведь он берет соскобы с бумаги и чернил. Если в суде оспаривается какой-то договор и одна из сторон подает ламинированный экземпляр, то могут посчитать, что это сделано специально, чтобы нельзя было провести экспертизу. Из-за этого суд не может подтвердить подлинность документа и использовать его в качестве доказательства. Также нотариусу при оформлении доверенности сложно определить, поддельный документ или нет. Без подтверждения он не может сделать копию документа, чтобы продолжить работу с ним.
И на таком документе не поставить нужные отметки. Не поставят отметку о гражданстве или получении паспорта (в 14 лет) на свидетельстве о рождении ребенка. Не смогут поставить штамп о выдаче паспорта на свидетельстве о заключении брака, в случае, если один из супругов меняет фамилию. Некоторые документы не ламинируют специально, чтобы проставить на них отметку о выданных заграничных и российских паспортах.
Какие документы можно ламинировать
Еще один документ, который выдается сразу в пластике – водительские права. Повторно покрывать их плотной пленкой нет необходимости. Запрет на ламинирование индивидуального налогового номера не распространяется. Этот документ можно покрыть пленкой для лучшей защиты.
Какие документы не стоит ламинировать
Не следует закатывать в защитный пластик такие документы, как:
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о смерти;
- свидетельство об усыновлении (удочерении);
- свидетельство о перемене имени;
- свидетельство об установлении отцовства;
- медицинские справки, подтверждающие инвалидность.
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