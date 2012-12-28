Документы в ламинат: за или против?

Вы собирались оформить у нотариуса генеральную доверенность, а он отказался, потому что справка медико-социальной экспертизы (МСЭ) оказалась заламинированной. В МФЦ вас отправили за дубликатом свидетельства о рождении ребенка – без ламинированной защиты. Gorod48 выяснил, почему не все документы стоит закатывать в пластик, хотя закон это не запрещает напрямую.

Между тем, практика показывает – в большинстве случаев делать этого не стоит, иначе вам могут отказать в предоставлении каких-либо услуг, а в некоторых — документ и вовсе придется переделывать. Это связано с нормами закона № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», где указано, что «В случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности использования свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, в том числе ветхости бланка свидетельства, нечитаемости текста и (или) печати органа записи актов гражданского состояния, ламинирования, орган записи актов гражданского состояния выдает повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния…». То есть, ламинирование документа, как и его ветхость, могут стать основанием для его повторной выдачи из-за того, что документ испорчен.







Основная проблема, которую может создать ламинирование – проверить подлинность ламинированного документа невозможно. Только вам известно, оригинал это или качественная цветная копия. Например, является ли подлинной справка МСЭ.







Проблемы могут возникнуть, если в суде эксперту надо установить подлинность документа, а он не может это сделать из-за защитной пленки, ведь он берет соскобы с бумаги и чернил. Если в суде оспаривается какой-то договор и одна из сторон подает ламинированный экземпляр, то могут посчитать, что это сделано специально, чтобы нельзя было провести экспертизу. Из-за этого суд не может подтвердить подлинность документа и использовать его в качестве доказательства. Также нотариусу при оформлении доверенности сложно определить, поддельный документ или нет. Без подтверждения он не может сделать копию документа, чтобы продолжить работу с ним.







И на таком документе не поставить нужные отметки. Не поставят отметку о гражданстве или получении паспорта (в 14 лет) на свидетельстве о рождении ребенка. Не смогут поставить штамп о выдаче паспорта на свидетельстве о заключении брака, в случае, если один из супругов меняет фамилию. Некоторые документы не ламинируют специально, чтобы проставить на них отметку о выданных заграничных и российских паспортах.





Какие документы можно ламинировать





Еще один документ, который выдается сразу в пластике – водительские права. Повторно покрывать их плотной пленкой нет необходимости. Запрет на ламинирование индивидуального налогового номера не распространяется. Этот документ можно покрыть пленкой для лучшей защиты.





Какие документы не стоит ламинировать





Не следует закатывать в защитный пластик такие документы, как:





- медицинские справки, подтверждающие инвалидность.





Помните, как выглядят бланки свидетельств об актах гражданского состояния, которые выдает ЗАГС – о рождении, заключении или расторжении брака, смерти? Это лист особой гербовой бумаги. К сожалению, со временем такой бланк теряет первоначальный вид – истирается на сгибах, у него заминаются уголки. Когда появилось ламинирование, большинство стали использовать этот способ покрытия для защиты документов от ветхости – тем более, что в законодательстве нет прямого запрета на ламинирование документов. И сейчас этот способ остается одним из популярных.Есть документы, которые государственные органы и учреждения уже выдают в пластике. Например, некоторые внутренние страницы паспорта гражданина РФ и заграничного паспорта. Их предъявляют в том виде, в котором их получили. До апреля 2019 года в заламинированном виде выдавали СНИЛС – теперь вместо зеленых карточек выдают бумажный бланк или форму в электронном виде. Если потеряете карточку, аналогичную получить будет нельзя. Как и заламинировать новый листок. Но это и не нужно — номер, который указан на карточке, присвоен навсегда, он не изменится при потере.- свидетельство о браке или разводе;- свидетельство о рождении;- свидетельство о смерти;- свидетельство об усыновлении (удочерении);- свидетельство о перемене имени;- свидетельство об установлении отцовства;Чтобы избежать проблем, эти документы следует носить в специальной папке. Еще один вариант – сделать нотариально заверенные копии, использовать их, а основной документ оставлять дома на полке.