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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: выборы мэра, что за раскопки на «Елецком» и какие знаки зодиака чаще берут кредиты

Липчан ждут мюзикл из Крыма, инструкция. как сменить «управляшку» и новые фильмы.

Дожди уйдут вслед за циклоном

Ночью в Липецке ещё капало. А днём дожди прекратятся. Синоптики говорят, что мокроту заберёт с собой циклон, который уходит из наших краёв в сторону Урала. А вот жары по-прежнему не предвидится: температура составит 22-24 градуса.

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Отключение воды

С 9:00 и до окончания ремонтных работ оставят без холодной воды частные ома на улицах Кирова, 2-12а; Комсомольской, 36-88 (чётная сторона), 37-101 (нечётная сторона); Чкалова, 1-19.

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С 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом жители улиц Айвазовского, 7; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Липовской, 3, 3/2; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; а также проспекта Победы, 22, 22а.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат улицу Московскую, а в промежутке с 8:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта останутся без электричества на срок до 3-х часов улицы 9-го Мая, Бунина, Водопьянова, Космонавтов, Марии Расковой, Стаханова, Смургиса, Петра Смородина, проспекты 60-летия СССР и Победы.

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Пробки

На улице Студёновской, где ремонтируют мост через ручей Студенец, с 6 утра пробки на трёх участках в обоих направлениях. С раннего утра есть сложности и в других частях города. Следить за ними лучше всего с помощью «Яндекс-карт» и аналогичных приложений. Иначе рискуете опоздать на работу, встречу и т.д.


Исправят бурением

В микрорайоне «Елецком» строят школу на 1 225 учеников, но судя по официальным сообщениям, никто не догадался подвести к ней коммуникации заранее.

Сначала создать проблему, а затем ей решать. В «Росводоканале» похвастались, что начали копать 1,5 километра траншей, по которым пройдут трубы различного диаметра. «Елецкий» будет разрыт, но чтобы не нарушать свежеуложенное асфальтовое покрытие, будет применена технология горизонтально-направленного бурения – какие молодцы!

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Фото РВК «Липецк»

Главный инженер РВК «Липецк» Александр Шачнев с гордостью отметил, что канализацию прокопают не только к школе, но и к будущему детскому садику. Завершить работы планируют осенью.

Новый мэр

Сегодня в Липецке официально выберут нового мэра. Ну как выберут… Простые липчане на этот процесс не влияют, а только – лучшие и избранные, в смысле - депутаты Горсовета. Они и будут голосовать. Хотя – влияют ли и сами депутаты? Ведь имя преемника Евгении Уваркиной – давно «секрет Полишенеля», да и зря что ли ставили Романа Ченцова и.о. градоначальника?!

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Роман Ченцов

День молодёжи (0+)

Молодежный праздник в этом году выпадает на субботу, но у нас любят устраивать торжества заранее.

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Сегодня в 18:00 гуляния под открытым небом состоятся в общественных пространствах Липецка: в Нижнем парке, площадях перед Городским Домом культуры 9ул. Коммунистическая, 20), перед ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3), перед ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13), а также перед филиалом ДК «Матырский» на Дачном (ул. Писарева, 16).

Школа жизни, школа ЖКХ

Сегодня липчане могут получить ценные знания из области личных финансов и жилищно-коммунального хозяйства. В 11:00 в библиотечно-информационном Центре «Социальный» (ул. Липовская, 2а) состоится встреча на тему НеДетская финансовая грамотность» (12+). Рекомендовано с 9-ти лет, подрастающему поколению расскажут о личных финансах, бережливости и т.д.

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Взрослых приглашают в 18:00 в Штаб общественной поддержки (пер. Кузнечный, 20),. Здесь пройдёт семинар на важную тему «Смена УК: пошаговая инструкция. Перечень обязательных работ и услуг по ремонту и содержанию жилья» (18+).

К слову, если бы липчане не стеснялись бы менять управляющие компании чаще, то, вероятно, качество услуг было бы заметно выше.

Мюзикл из Крыма

В ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) всю неделю выступают артисты Государственного академического музыкального театра республики Крым. Сегодня в 19:00 гости представят пушкинскую классику – «Пиковую даму» (12+).

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История рассказана в жанре мюзикла. Любитель азартных игр Германн узнаёт о существовании беспроигрышной комбинации из 3-х карт (тройка, семёрка, туз). Лёгкие деньги манят героя. Он задумывает выведать секрет у старой графини, которая сама когда-то воспользовалась тайными картами…

Кинофестиваль

А в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается кинофестиваль детских фильмов «Радуга». В 10:00 приглашают на мультик «Фея и белый кит». Китай, 2023. Режиссёр Чэнь Вэйцзянь (12+).

С самых древних времен волшебные обитатели морей находились под защитой фей, использующих мистический танец ветра для отпугивания зла. С годами магия начала угасать, и волшебные существа стали исчезать. Теперь последнего в своем роде кита может спасти лишь юная фея, которая должна найти того, с кем разделить танец ветра и спрятать животное от браконьеров.

Роли озвучивали: Полина Авдеенко, Аледина Любарская, Дмитрий Маслов.


Финансовый гороскоп

Кредиты чаще всего берут Раки, 9,09% заявок в банки принадлежит этому знаку Зодиака, выяснили в аналитическом центре Bankiros.ru. По данным исследования в тройку тех, чаще всего подаёт заявки на ссуды входят так же Близнецы - 8,92% и Тельцы – 8,71 %.

Реже всех обращаются в финансовые Стрельцы –7,86%. Далее идут Весы и Девы, на долю которых приходится по 7,78% от общего количества обращений.

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Кинопремьеры

По четвергам репертуар в липецких кинотеатрах традиционно обновляется. Сегодня на экраны выходят несколько фильмов.

«Мой любимый чемпион». Россия, 2024. Семейный. Режиссёр Александр Данилов (6+)

Лучший друг Саши – конь Джонатан. Только он может разделить с 13-летней девочкой ее радости, потери и надежды. Сашу не понимают ни одноклассники, ни мама. По её мнению, строптивый конь, напоминающий девочке об отце, является обузой для семьи. И только бабушка готова на любые безрассудства, чтобы поддержать Сашу в стремлении сохранить лошадь. Для этого юной спортсменке и Джонатану предстоит пройти долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям.

В ролях: Екатерина Вилкова, Егор Бероев, Людмила Артемьева.


«Бывший в помощь». Россия, 2024. Романтическая комедия. Режиссёр Георгий Малков (16+)

Лера после удара во время экстренного торможения забывает весь прошедший год, а вместе с ним и своего жениха. Последнее, что она помнит — это своего бывшего, каскадера Макса. По словам врача, только он может помочь восстановить события и помочь Герману вернуть Лере память, но не захочет ли Макс воспользоваться вторым шансом, который дала ему судьба?

В ролях: Роман Курцын, Ян Цапник, Ирина Безряднова.



«Синистер. Пожиратель душ». Франция, 2024. Ужасы. Режиссёр Александр Бустильо (18+)

Легенды оживают в самые мрачные времена. Пожиратель душ был местной байкой, но, когда в этой тихой деревне начали исчезать дети, о демоне вновь заговорили. Два детектива, ведущих расследование, не верят в потустороннее, но вскоре им придется столкнуться с ужасающей правдой: Пожиратель душ существует. И он вышел на охоту.

В ролях: Виржини Ледуайен, Поль Ами, Сандрин Боннэр.



Дорогие липчане! В четверг мы продолжаем трудится, но не забываем и о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (10)

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Местный житель
19 минут назад
Будет ветврач мэром это очень хорошо может быть наведёт порядок в стаде которая забыла что её выбирал народ.
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Липчанин
37 минут назад
О каких выборах идёт речь если уже так было ясно кто будет мэром города кого надумал губернатор тот и будет замучила показуха демократии правда слова и народа а то как.в сериале станица кто не смотрел посмотрите и поймёте.
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Китайский гoрoдовой
45 минут назад
65+ боевой пенс разбушевался!
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:-)
52 минуты назад
Надо было назвать "Баскервиль-Холл, дом на болотах":-)
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Эх,дороги...
сегодня, 09:10
Вчера вечером пробка на Студеновской от Шкатовой и с Ленина,это только начало,в пятницу коллапс будет.А когда сдадут ЖК Парус? Ремонт полтора года продлится.
Ответить
65+
сегодня, 09:05
Сход пассажирского поезда обвинили дожди ! По-моему разгильдяйство РЖД . Всех виновных наказать а голову РЖД получающего громадную зарплату расстрелять чтобы другие государственные менеджеры задумались о своих деяниях .
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:-)
сегодня, 08:42
Ценные знания из области личных финансов и сферы жилищно-коммунального хозяйства: забудьте понятие "личные финансы", теперь это финансы ЖКХ:-)
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Электорат
сегодня, 08:23
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
65+
сегодня, 07:50
Липчане ждут не мюзикла а ответа президента и министра обороны за гибель людей в Севастополе ! Не уж- то очередной раз утрёмся . Когда будут сбивать Американские и другие дроны и самолёты разведчики над чёрным морем ?
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Правда
сегодня, 08:53
Нельзя,там их дети живут.
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