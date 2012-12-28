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вчера, 16:58
5

48-летний ельчанин «разул» машину

Четыре колёса пришлось вернуть, да ещё и выплатить сверху 15 000 рублей.

В Елецком городском суде за примирением сторон прекращено уголовное дело в отношении 48-летнего ельчанина, обвиняемого в краже четырёх колёс с автомобиля «Приора». Колёсные болты он открутил при помощи баллонного ключа, причинив хозяйке машины ущерб в 19034 рубля.

Но в ходе рассмотрения уголовного дела в суде стороны помирились. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина принёс женщине извинения, вернул колёса и, помимо этого, загладил вред, выплатив 15 000 рублей.
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Фунтик
вчера, 21:03
Шпили-вили
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Однако
вчера, 20:40
Таких сажать надо. Сейчас дальше пойдёт - у других откручивать...
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Однако
вчера, 20:38
Таких сажать надо. Сейчас дальше пойдёт - у других откручивать...
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да уж
вчера, 18:12
48 лет,а ума как у ребенка.
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Новояз
вчера, 18:03
Отрицательный рост прибыли налицо.
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