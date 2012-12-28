48-летний ельчанин «разул» машину

Четыре колёса пришлось вернуть, да ещё и выплатить сверху 15 000 рублей.

В Елецком городском суде за примирением сторон прекращено уголовное дело в отношении 48-летнего ельчанина, обвиняемого в краже четырёх колёс с автомобиля «Приора». Колёсные болты он открутил при помощи баллонного ключа, причинив хозяйке машины ущерб в 19034 рубля.Но в ходе рассмотрения уголовного дела в суде стороны помирились. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина принёс женщине извинения, вернул колёса и, помимо этого, загладил вред, выплатив 15 000 рублей.