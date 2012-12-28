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вчера, 16:58
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48-летний ельчанин «разул» машину
Четыре колёса пришлось вернуть, да ещё и выплатить сверху 15 000 рублей.
Но в ходе рассмотрения уголовного дела в суде стороны помирились. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина принёс женщине извинения, вернул колёса и, помимо этого, загладил вред, выплатив 15 000 рублей.
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