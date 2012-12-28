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Экономика
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55 минут назад
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В Липецкой области на прошлой неделе подорожали картофель и свинина
Картофель оказался лидером среди подорожавших за прошлую неделю (с 11 по 17 июня) продуктов — он прибавил в цене почти 11%. Самым подешевевшим продуктом, как и неделей ранее, осталась капуста — ее цена снизилась почти на 13%, предыдущее недельное снижение составило около 10%.
Среди заметно подорожавших на прошлой неделе продуктов питания оказались картофель (+10,71%), свинина (+1,15%), маргарин (+1,46%), рис (+1,32%), свекла (+1,51%), морковь (+2,84%), яблоки (+3,29%). Менее 1% выросли в цене куры охлажденные и мороженые, подсолнечное масло, сметана, сыр, сухие молочные смеси для детского питания, соль, сахар, чай, мука, вермишель, макаронные изделия, лук.
Самое заметное падение цены на минувшей неделе осталось у капусты, она подешевела на 12,98% (неделей ранее на 9,91%). Огурцы подешевели на 2,15%, помидоры – на 3,38%. Менее 1% снизились цены на творог, яйца.
Не изменились за неделю цены на говядину, баранину, сливочное масло, гречку, ржаной хлеб.
Из товаров повседневного спроса стали дороже туалетное мыло (+0,33%), шампунь (+0,2%), зубная паста (+0,9%), туалетная бумага (+2,04%), сухие корма для животных (+1,16%). Недельная инфляция не затронула такие товары, как детские джинсы, детские и мужские футболки, мужские носки, женские эластичные колготки, кроссовки взрослые и детские, хозяйственное мыло, стиральный порошок, сигареты с фильтром, спички.
За прошедшую неделю, с 11 по 17 июня в Липецкой области потребительские цены на бензин выросли, как и неделей ранее, на 0,2% — вновь подорожали все четыре вида топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен, этот рост оказался разным. Заметнее всего оказался рост цены на бензин марки АИ-98 и выше – на 0,4%. Бензин марки АИ-95 и АИ-92 вырос в цене на 0,2%. Дизельное топливо стало дороже на 0,1%, отмечается в недельном мониторинге Липецкстата.
Так, средняя стоимость бензина на 17 июня составила в Липецкой области 53,51 рубля (неделей ранее - 53,40 рубля). Бензин марки АИ-92 подорожал с 50,68 рубля до 50,78 рубля, АИ-95 — до 55,43 рубля (было 55,33 рубля), АИ-98 и выше — с 70,26 рубля до 70,54 рубля. Цены на дизель выросли до 61,14 рубля (неделей ранее цена составляла 61,08 рубля).
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