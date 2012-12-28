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55 минут назад
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В Липецкой области на прошлой неделе подорожали картофель и свинина

Картофель оказался лидером среди подорожавших за прошлую неделю (с 11 по 17 июня) продуктов — он прибавил в цене почти 11%. Самым подешевевшим продуктом, как и неделей ранее, осталась капуста — ее цена снизилась почти на 13%, предыдущее недельное снижение составило около 10%. 

Липецкстат представил итоги мониторинга оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 11 по 17 июня) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

Среди заметно подорожавших на прошлой неделе продуктов питания оказались картофель (+10,71%), свинина (+1,15%), маргарин (+1,46%), рис (+1,32%), свекла (+1,51%), морковь (+2,84%), яблоки (+3,29%). Менее 1% выросли в цене куры охлажденные и мороженые, подсолнечное масло, сметана, сыр, сухие молочные смеси для детского питания, соль, сахар, чай, мука, вермишель, макаронные изделия, лук. 

Самое заметное падение цены на минувшей неделе осталось у капусты, она подешевела на 12,98% (неделей ранее на 9,91%). Огурцы подешевели на 2,15%, помидоры – на 3,38%. Менее 1% снизились цены на творог, яйца. 

Не изменились за неделю цены на говядину, баранину, сливочное масло, гречку, ржаной хлеб. 

Из товаров повседневного спроса стали дороже туалетное мыло (+0,33%), шампунь (+0,2%), зубная паста (+0,9%), туалетная бумага (+2,04%), сухие корма для животных (+1,16%). Недельная инфляция не затронула такие товары, как детские джинсы, детские и мужские футболки, мужские носки, женские эластичные колготки, кроссовки взрослые и детские, хозяйственное мыло, стиральный порошок, сигареты с фильтром, спички. 

За прошедшую неделю, с 11 по 17 июня в Липецкой области потребительские цены на бензин выросли, как и неделей ранее, на 0,2% — вновь подорожали все четыре вида топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен, этот рост оказался разным. Заметнее всего оказался рост цены на бензин марки АИ-98 и выше – на 0,4%. Бензин марки АИ-95 и АИ-92 вырос в цене на 0,2%. Дизельное топливо стало дороже на 0,1%,  отмечается в недельном мониторинге Липецкстата.

Так, средняя стоимость бензина на 17 июня составила в Липецкой области 53,51 рубля (неделей ранее - 53,40 рубля). Бензин марки АИ-92 подорожал с 50,68 рубля до 50,78 рубля, АИ-95 — до 55,43 рубля (было 55,33 рубля), АИ-98 и выше — с 70,26 рубля до 70,54 рубля. Цены на дизель выросли до 61,14 рубля (неделей ранее цена составляла 61,08 рубля).

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Комментарии (1)

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Че
19 минут назад
Скоро заправляться в рассрочку начнем???
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