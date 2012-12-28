Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
Учитель из Липецкой области получил 20 лет по обвинению в госизмене и содействии террористической деятельности
Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: ураган над областью, трамваи поехали и новые назначения
Сегодня, 20 июня, над Ельцом и Липецком пронесся ураган, пассажиры прокатились в новых трамваях, и объявлено сразу о двух назначениях.
В Ельце на улице Пушкина ветром сдуло обшивку балкона многоэтажного дома и вынесло рамы остекления. В Липецке повалило 12 деревьев, повреждены пять автомобилей. Деревья падали на провода, дороги, газовую трубу.
Синоптики же предупредили, что непогода может продолжиться и ночью. А завтра дождей уже не ожидается, но существенно похолодает — до +23 градусов.
«Не зря сегодня с бубном танцевал, надеюсь задержится надолго такая хорошая прохладная погода», — порадовался Дед.
Наконец-то это произошло! Липчане поехали на новых трамваях. Пока действует только укороченный маршрут № 2 — от остановки «Полиграфический комплекс» до «Памятника Танкистам»
Корреспондент GOROD48 проверил плавность хода нового трамвая, используя стакан с водой.
Новость о которой так долго говорили, наверное поэтому, когда она произошла — бомбой не стала: уроженец Талицкого Чамлыка, ветеринар по образованию Роман Ченцов назначен исполняющим обязанности главы Липецка. На следующей неделе он станет полноправным мэром: 27 июня пройдет сессия горсовета, на которой, его, как и пять лет назад Евгению Уваркину, избавят от приставки и.о.
А Евгения Уваркина отправилась в очередной отпуск из которого планирует выйти на работу в правительство Липецкой области в ранге вице-губернатора.
Новость набрала около сотни противоположных комментариев.
«А у города спросили, кого он хочет видеть мэром?», — возмутился Здравствуйте.
«Когда же Липецком начнут управлять коренные липчане?» — спросил Сосед.
«А я вот так скажу. Каждый руководитель, конечно, видит в своей работе разные приоритеты. Ченцов в Лебедяни сразу занялся дорогами, ЗАГСом, ремонтами школ, не витая в облаках несбыточного. Просто делал то, что нужно было в первую очередь. Надеюсь, и в Липецке быстро сориентируется, что важно для жителей каждый день», — написал Лебедь.
«Руководитель с опытом, производит впечатление уравновешенного рассудительного человека! Думаю, перемены к лучшему. Удачи в начинаниях!» — пожелал Удачи.
«Ставить в заслуги человеку то, что должно строиться, ремонтироваться и так по долгу службы не корректно. Что он сделал кроме того, чего добился, что создал, модернизировал, изменил к лучшему. А этих заслуг нет ни у кого. Это тогда все граждане могут ставить себе в заслуги, что пришли на работу и честно выполнили свои должностные обязанности, за это ордена, премии и в мэры», — уверен Липчанин.
«Пожелаем успехов и удачи новому руководителю. От успеха его деятельности зависит благополучие нашего города. Прогнозировать что-либо не имеет смысла. Время покажет!» — предложил С позитивом.
В своем Telegram-канале Роман Ченцов сообщил, что начал знакомство с командой и погружается в городские вопросы. Приоритетными направлениями для себя он назвал ЖКХ, дороги и благоустройство.
Сегодня во время объезда города он увидел, что подрядчик, меняющий плитку рядом с доской почета «Трудовая слава Липецкой области», не только нарушил сроки работ, но и продемонстрировал неуважение к труду сотрудников «Зеленхоза» — раскурочил клумбу. Роман Ченцов потребовал, чтобы строители восстановили ее за свой счет.
Фото: Telegram-канал Романа Ченцова
Сегодня же полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев представил нового главного федерального инспектора по региону — Ирину Проваленкову. 45-летняя орловчанка с двумя высшими образованиями работала вице-губернатором Орловской области по внутренней политике.
Сегодня опубликовано открытое письмо липецких архитекторов, в котором они критикуют градостроительную политику областной столицы и проект жилого комплекса «Турист»:
«Здание высотой до 26 этажей с совершенно безликой архитектурой запланировано на месте снесённой гостиницы «Турист», в самом сердце исторического центра нашего города у главного общественного пространства Липецка — площади Петра Великого. В данной ситуации уже не на столько важно, что запроектированное здесь жильё не имеет нормативной доступности до школ и детских садов, не обеспеченно необходимым количеством парковочных мест и расположено в охранной зоне скважин старейшего российского городского курорта «Липецкие минеральные воды», а также имеет ряд других нормативных отклонений и сомнительных технических решений. Само здание своими объемами разрушает градостроительный ансамбль площади, панораму и исторический облик центра города. Фасады, не имеющие остекления балконов и лоджий, систем скрытого монтажа кондиционеров со временем неизбежно будут испорчены стихийным вмешательством собственников квартир. Подобный архитектурный образ, композиционные приемы и фасадные отделочные материалы считаются допустимыми только для типового строительства в спальных жилых микрорайонах. Предлагаемое качество архитектуры является не только не отвечающим статусу территории, имеющей такое важное градостроительное значение, но и разрушительным для формирования исторического центра достойного столицы Липецкого края!», — говорится в письме.
«Город без архитектуры, одни свечки понатыканы, позор...», — горько написала в комментариях к новости о письме Мария. И с этим комментарием не поспоришь.
Вечером в Липецке произошло страшное ДТП: на Октябрьском мосту при столкновении со столбом разорвало автомобиль «Дэу Нексиа». Погибли мужчина и женщина, их буквально собирали по частям. Госпитализированы еще один мужчина и одна женщина.
По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением.
И обратите внимание, перекрыт местный проезд от улицы Достоевского до улицы Доватора. Движение возобновят после завершения ремонта проезда.
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