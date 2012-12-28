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Новым главным федеральным инспектором по Липецкой области назначена бывшая орловская чиновница
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50 минут назад
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Новым главным федеральным инспектором по Липецкой области назначена бывшая орловская чиновница

До этого назначения 45-летняя Ирина Проваленкова работала вице-губернатором Орловской области.

Полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев представил правительству Липецкой области нового главного федерального инспектора по региону — Ирину Проваленкову. 

«Ирине Проваленковой 45 лет. Родилась в Орле. Имеет два высших образования и степень кандидата исторических наук. Работала начальником управления по довузовской подготовке Орловского госуниверситета, руководила управлением образования департамента образования и молодёжной политики Орловской области, а также занимала должность и.о. главы департамента внутренней политики и развития местного самоуправления региона. После была вице-мэром Орла. До назначения главным федеральным инспектором по Липецкой области исполняла обязанности заместителя губернатора Орловской области по внутренней политике», — сообщает пресс-служба правительства области.

Прежний главный федеральный инспектор по области Олег Снежков оставил этот пост в ноябре 2023 года.

Фото: пресс-службы правительства Липецкой области
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