Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
Новым главным федеральным инспектором по Липецкой области назначена бывшая орловская чиновница
Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
Общество
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сегодня, 15:22
В Ельце ветром сдуло обшивку балкона
Штормовой ветер бушует на территории Липецкой области
Непогода сегодня бушует в Москве, где из-за ураганного ветра один человек погиб и трое пострадал.
В Липецкой области основной удар непогоды синоптики прогнозируют на эту ночь. В области пройдут ливни, и грозы с градом. Ветер может достигнуть штормовых значений — 23 м/с. Завтра значительно похолодает: до +21 градуса.
Видео: vk.com/elets
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