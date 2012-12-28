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Роман Ченцов назначен на должность и.о. главы города Липецка
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Политика
156
16 минут назад

Роман Ченцов назначен на должность и.о. главы города Липецка

Обязанности главы города бывший руководитель Лебедянского района исполняет с сегодняшнего дня.

С 20 июня Роман Ченцов исполняет обязанности главы города Липецка. Евгения Уваркина переходит на новую должность и становится заместителем губернатора Липецкой области. Об этом сообщает правительство региона.

Роману Ченцову 44 года, он родился в селе Талицкий Чамлык Добринского района. Закончил очно Воронежский государственный аграрный университет имени Глинки и заочно липецкий филиал РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление».

Свою карьеру Роман Ченцов начал ветеринарным врачом Елецкого птицеперерабатывающего комбината. Затем работал в Липецкой районной станции по борьбе с болезнями животных, став в итоге ее начальником. В 2018–2020 годах был заместителем начальника областного управления ветеринарии. В 2020–2022 годах руководил Добринским районом, а с 2022 года — Лебедянским районом.

Полномочия главы города без приставки и.о. Роман Ченцов должен получить 27 июня на сессии городского совета Липецка. Кроме него на этот пост претендуют еще два кандидата: депутат облсовета от КПРФ Николай Быковских и доцент липецкого филиала РАНХиГС Вадим Егоров.
администрация Липецка
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