Ночью Липецкую область накроет непогода

Пройдут ливни и грозы, жара спадет.

Спасатели разослали предупреждение о ливневых дождях, крупном граде и грозах с порывами ветра скоростью до 23 м/с (шторм по шкале Бофорта). В Липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды GOROD48 уточнили, что непогода накроет регион сегодня ночью.— Липецкая область окажется под влиянием холодного фронта, — рассказала дежурный синоптик Елена Скоробогатова.На завтра дожди синоптики не прогнозируют. Однако 21 июня существенно понизится температура воздуха: до 21 — 23 градусов тепла. В следующие дни температура немного повысится.