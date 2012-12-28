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15 минут назад

Ночью Липецкую область накроет непогода

Пройдут ливни и грозы, жара спадет.

Спасатели разослали предупреждение о ливневых дождях, крупном граде и грозах с порывами ветра скоростью до 23 м/с (шторм по шкале Бофорта). В Липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды GOROD48 уточнили, что непогода накроет регион сегодня ночью.

— Липецкая область окажется под влиянием холодного фронта, — рассказала дежурный синоптик Елена Скоробогатова.

На завтра дожди синоптики не прогнозируют. Однако 21 июня существенно понизится температура воздуха: до 21 — 23 градусов тепла. В следующие дни температура немного повысится.
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