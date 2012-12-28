Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
Общество
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15 минут назад
Ночью Липецкую область накроет непогода
Пройдут ливни и грозы, жара спадет.
— Липецкая область окажется под влиянием холодного фронта, — рассказала дежурный синоптик Елена Скоробогатова.
На завтра дожди синоптики не прогнозируют. Однако 21 июня существенно понизится температура воздуха: до 21 — 23 градусов тепла. В следующие дни температура немного повысится.
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