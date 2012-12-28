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Уходящий циклон оставит в Липецкой области похолодание

21 июня Липецкая область будет находиться в тылу уходящего циклона — заметно похолодает, сохранятся кратковременные дожди. 22 и 23 июня атмосферное давление в регионе повысится, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью дожди, местами сильные, в отдельных районах ливни, грозы, местами град, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек, ночью при грозах местами порывы до 23 м/сек. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем — от +19 до +24 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, грозы, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.

День 21 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году — 6 градусов тепла.

похолодание
дождь
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Комментарии (3)

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Сначала новые
скуф
32 минуты назад
ну наконец прохлада. а то уже семь потов слил
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Липыч
47 минут назад
Блин, балкон снесло на глазах.
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Ужас
53 минуты назад
Живительная прохлада, хоть дела на улице поделать можно.
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