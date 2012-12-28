Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
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Погода в Липецке
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Уходящий циклон оставит в Липецкой области похолодание
21 июня Липецкая область будет находиться в тылу уходящего циклона — заметно похолодает, сохранятся кратковременные дожди. 22 и 23 июня атмосферное давление в регионе повысится, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, грозы, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.
День 21 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году — 6 градусов тепла.
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