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Происшествия
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33 минуты назад
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В Липецке повалены 12 деревьев, повреждены пять автомобилей
Сильный ветер, который
бушевал в Липецке второй половине дня, повалил больше десятка деревьев.
На улице Катукова, 30б дерево упало на автомобиль «Шкода», на улице Свиридова ограждением мусорной площадки поврежден автомобиль «Пежо». Дерево упало на «Киа» во дворе дома на Гагарина, д. 67, на улице Зои Космодемьянской «Ладу» повредила отвалившаяся штукатурка, еще один автомобиль поврежден на улице Первомайской, 119.
Кроме того деревья падали на провода — на улице Газина,5, Механизаторов, 8, Ангарской, 1/1. В одном случае ствол упал на газовую трубу — это случилось на улице Пугачева, 1а. Упавшие стволы перегородили дороги на улице Папина, 35, Союзной, 12, на Неделина, 2 возле комплекса ГАИ, здесь дерево перекрыло одну полосу проезжей части.
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