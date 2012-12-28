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922
33 минуты назад
5

В Липецке повалены 12 деревьев, повреждены пять автомобилей

Сильный ветер, который  бушевал в Липецке второй половине дня, повалил больше десятка деревьев.

По состоянию на 17:00 в службу «112» поступило 13 сообщений об упавших деревьях (одно из них упало еще утром), по одному сообщению об оторвавшихся деталях ограждения, проводах и падении штукатурки. Повреждены пять автомобилей. Пострадавших нет. 

На улице Катукова, 30б дерево упало на автомобиль «Шкода», на улице Свиридова ограждением мусорной площадки поврежден автомобиль «Пежо». Дерево упало на «Киа» во дворе дома на Гагарина, д. 67, на улице Зои Космодемьянской «Ладу» повредила отвалившаяся штукатурка, еще один автомобиль поврежден на улице Первомайской, 119.

Кроме того деревья падали на провода — на улице Газина,5, Механизаторов, 8,  Ангарской, 1/1. В одном случае ствол упал на газовую трубу — это случилось на улице Пугачева, 1а. Упавшие стволы перегородили дороги на улице Папина, 35, Союзной, 12, на Неделина, 2 возле комплекса ГАИ, здесь дерево перекрыло одну полосу проезжей части. 

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Комментарии (5)

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Сначала новые
житель
3 минуты назад
Город превратился в лесную чащу. Красивых деревьев очень мало.
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Правдв
5 минут назад
Когда на субботниках сажаете деревья,то их надо глубже закапывать,а не прикапывать под камеру.
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Елена
7 минут назад
Опиливать надо, корни не выдерживают парусник при ветре
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Родилась в СССР
23 минуты назад
Меркулова 3, упало дерево,заблокирован 1 подъезд,помогите людям.А возле дома 9 упал провод в лужу на парковке .
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Их
24 минуты назад
Нормально,зато когда пишешь в решаем месте о деревьях,отвечают все ок 13 августа решим
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