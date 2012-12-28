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Происшествия
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сегодня, 21:32
Личность сбившего коляску с двухмесячным малышом установлена
Им оказался 16-летний липчанин
Сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда самокатчика 13 июня на коляску с двухмесячным ребёнком на улице Терешковой.
Начальник управления Госавтоинспекции Липецкой области Андрей Панасович также сегодня пообещал найти самокатчика, несмотря на то, что электросамокат он арендовал с телефона третьих лиц.
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