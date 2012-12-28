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сегодня, 21:32

Личность сбившего коляску с двухмесячным малышом установлена

Им оказался 16-летний липчанин

- Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции 8 УМВД России по Липецку установлена личность молодого человека, допустившего столкновение с детской коляской, в которой находился маленький ребёнок и скрывшегося с места происшествия. Им оказался 16-летний житель областного центра. В ближайшее время подростку и его законным представителям предстоит явиться в следственные органы, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда самокатчика 13 июня на коляску с двухмесячным ребёнком на улице Терешковой.

Начальник управления Госавтоинспекции Липецкой области Андрей Панасович также сегодня пообещал найти самокатчика, несмотря на то, что электросамокат он арендовал с телефона третьих лиц.


электросамокат
наезд
ДТП
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