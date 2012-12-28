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Происшествия
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сегодня, 09:13
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В столкновении «Форда» и «МАЗа» пострадали две женщины
Всего за сутки на дорогах области получили травмы пять человек.
Еще один человек пострадал вчера в Елецком районе на трассе «Дон»: 32-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. С травмой его доставили в больницу.
В Чаплыгинском районе на дороге Троекурово – Урусово столкнулись «ВАЗ-2106» под управлением 34-летнего водителя и мопед с 15-летним подростком за рулем. Юноша госпитализирован.
В Липецке на улице Терешковой 56-летняя женщина за рулем «Хендая» сбила 34-летнюю женщину, и уехала с места аварии. Сотрудники ГАИ разыскали ее по горячим следам — проводится расследование.
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