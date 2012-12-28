10 человек пострадали на дорогах области за пятницу и выходные

Среди пострадавших двое детей и подросток.

За три дня, с 14 по 16 июня, на дорогах Липецкой области зарегистрированы шесть аварий с пострадавшими. Первая из них произошла 14 июня в Липецке на улице Дальней: 73-летний водитель «ВАЗ-2106» сбила 7-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.В тот же день в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков столкнулись автообили «Мерседес» с 41-летним водителем и «ВАЗ-2114» под управлением 18-летнего парня. В аварии пострадали оба водителя, 25-летний пассажир иномарки и 18-летняя пассажирка «ВАЗа» — с травмами их доставили в больницу.Еще одна серьезная авария произошла день на в этот трассе Орел – Тамбов: 58-летний водитель «ГАЗа» допустил падение груза на движущийся за ним «Рено» под управлением 41-летнего мужчины. В итоге получили травмы водитель и 11-летний пассажир «Рено» — их доставили в больницу.15 июня в Хлевенском районе на дороге Фомино-Негачевка – примыкание к автодороге Хлевное – Тербуны столкнулись «ВАЗ-2109» под управлением 22-летнего водителя и мопед с 15-летним подростком за рулем. Подросток доставлен в больницу.