Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Разгул стихии продолжается: дерево упало на газовую трубу, ветром унесло остановку в поле
Разгул стихии продолжается: дерево упало на газовую трубу, ветром унесло остановку в поле
Сегодня в Липецке: «звезды» завершают смену, статистика служебных романов и «Лебединое озеро»
Происшествия
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сегодня, 10:37
10 человек пострадали на дорогах области за пятницу и выходные
Среди пострадавших двое детей и подросток.
В тот же день в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков столкнулись автообили «Мерседес» с 41-летним водителем и «ВАЗ-2114» под управлением 18-летнего парня. В аварии пострадали оба водителя, 25-летний пассажир иномарки и 18-летняя пассажирка «ВАЗа» — с травмами их доставили в больницу.
Еще одна серьезная авария произошла день на в этот трассе Орел – Тамбов: 58-летний водитель «ГАЗа» допустил падение груза на движущийся за ним «Рено» под управлением 41-летнего мужчины. В итоге получили травмы водитель и 11-летний пассажир «Рено» — их доставили в больницу.
15 июня в Хлевенском районе на дороге Фомино-Негачевка – примыкание к автодороге Хлевное – Тербуны столкнулись «ВАЗ-2109» под управлением 22-летнего водителя и мопед с 15-летним подростком за рулем. Подросток доставлен в больницу.
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