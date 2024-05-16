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Сегодня в Липецке: «звезды» завершают смену, статистика служебных романов и «Лебединое озеро»
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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: «звезды» завершают смену, статистика служебных романов и «Лебединое озеро»

Представляем вам главные события первого дня недели.

Ни дня без грозы

Днём в Липецке 27-29 градусов, но вновь пойдут кратковременные дожди и будут сверкать грозы.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ холодную воду отключат на улицах Героя России Э. Белана, 12, 14, 16, 18; Коцаря, 1, 2, 3а, 3а корп.1, 4, 6; Одоевского, 5; Рыбалко, 8; Свиридова, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, а также в частном секторе улиц Винницкой, Задорожной, Одоевского, Подсобное хозяйство, Рыбалко, Садовой, Харьковской, Шахтерской.

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Отключение света

Длительное отключение электричества – с 09:00 до 18:00 ждет жителей улиц Гагарина, Космонавтов, Советской, Циолковского, переулка Попова.

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А с отключениями на срок до 3-х часов в промежутке с 08:00 до 18:00 столкнутся обитатели улиц Бригадной, Бурлакова, Добровской, Дружбы, Железногорской, Качалова, Ковалева, Ладыгина, Мусоргского, Нестерова, Патриотической, Писарева, Светлова, Терешковой, Тихой, Ярославской.

Пробки

Уже в 6:30 на улице Гагарина четыре (!) участка дороги были отмечены красным цветом, свидетельствующим о больших пробках. Появились такие и на проспекте 60-летия СССР. Вовремя узнать об этом и построить оптимальный маршрут, чтобы по возможности объехать препятствия, можно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениям.


«Звёзды48» (6+)

В городском Дворце культуры в 11:00 пройдёт концерт-закрытие творческой лагерной смены «Звёзды48» для школ микрорайона Тракторостроителей.

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В течение нескольких недель участники лагеря находили новых друзей и развивали свои творческие способности. А теперь – поделятся полученными навыками на сцене и представят лучшие музыкальные и танцевальные номера. Вход свободный.

Детям о здоровом питании (6+)

Важное мероприятие состоится в Центральной детской библиотеке (ул. Циолковского, 27). В 11:00 здесь прочитают лекцию «Чем полезна и вредна наша еда?», в которой юных посетителей познакомят с основами здорового питания.

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Грамотный? Докажи! (12+)

Новый формат развлечения и интеллектуального соревнования придумали в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

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Фото vk.com/vbiblioteku

В 19:01 пройдёт мероприятие «People wanna talk» - соревнования по грамматике английского языка. За участие придется заплатить символическую цену, весь сбор пойдёт в поддержку культурного пространства, которому нужна помочь, чтобы не закрыться.

Выходи во двор (0+)

В Липецке продолжаются мероприятия из серии «Всей семьёй во двор» - когда культурные и спортивные мероприятия устраивают прямо под окнами людей в отдельно взятых дворах.

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Сегодня в 17:00 праздник утроят в поселке Матырском на улице Моршанской, 7.

Кинофестиваль… Киркоров у них на озвучке

В областном Центре культура, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается фестиваль детских фильмов «Радуга».

В 10:00 покажут мультик «Трио в перьях-2». Германия, Бельгия, Норвегия, 2013. Режиссёры Бенжамин Квобек, Метте Танге (6+).

Наслаждаясь зимовкой на Большом озере в Северной Африке, Ричард узнает, что в этот раз ему не доверят такую почетную и ответственную миссию, как возглавить перелет стаи аистов домой, на север. Не желая с этим мириться, он убегает в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений. По пути Ричарду предстоит встретить попавшую в беду стаю воробьев, угодившую в плен злобных птиц марабу под предводительством жадного павлина Замано. Для обретения свободы пернатым придется объединиться в дружную команду, проявить смелость, изобретательность и смекалку, чтобы разгадать ребус и найти таинственный клад с драгоценностями. Рейтинг мультфильма на «Кинопоиске» - 7,9.

Роли озвучивали: Алексей Воробьёв, Полина Гагарина, Филипп Кирковов.


В 11:00 придёт черёд мультфильма «Великолепная пятёрка». Россия, 2023. Режиссёр Василий Ровенский (6+).

«Лебединое озеро» — самый знаменитый балет в мире. Именно эту постановку и предстоит спасти уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии — собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва! Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль.

Роли озвучивали: Анна Старшенбаум, Гарик Харламов, Павел Прилучный.



Альментщики не почувствуют дискомфорта

7 из 10 работодателей в Липецке не откажут в приеме на работу должнику по алиментам, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. По их мнению, неплательщику необходимо дать возможность исполнить свои обязательства: «Человек должен иметь возможность зарабатывать, чтобы платить алименты».

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Согласно ТК РФ невыплата алиментов не может считаться законным основанием для отказа в трудоустройстве, однако в 11% компаний такого кандидата однозначно не примут. Еще 22% рекрутеров настроены к должникам по алиментам скорее негативно.

Служебный роман

24% работающих липчан убеждены, что романтические отношения между коллегами никак не влияют на работу, выяснили в SuperJob.

8% и вовсе убеждены, что адюльтер на работе положительно сказывается на результатах труда. О том, что служебные романы мешают основному виду деятельности заявили 45%.

Отношения между начальством и подчиненными критикуют 52%, относятся нейтрально – 15%, одобряют – 7%.

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Любопытно, что больше всего сторонников романов на работе среди тех, кто имел подобный опыт в прошлом или перешивает это приключение в данный момент.

Дорогие липчане! Впереди рабочая неделя и ещё так много предстоит успеть. Но в самом плотном графике необходимо предусмотреть паузы на чтение новостей. Иначе можно пропустить что-либо важное и не узнать, например, об угрозе беспилотника. Все самые свежие новости вы традиционно найдёте на GOROD48, который работает 24/7 и в любое время рад видеть вас на своих электронных страницах. До новых встреч!
Сегодня в Липецке
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