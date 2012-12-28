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В Липецкой областной больнице провели ювелирную операцию по разграничению черепного нерва и сдавливающего его сосуда
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Здоровье
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сегодня, 14:25
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В Липецкой областной больнице провели ювелирную операцию по разграничению черепного нерва и сдавливающего его сосуда
Ещё год назад для проведения подобной операции пациенту пришлось бы ехать в федеральный центр.
«При каждом приступе крепкий мужчина испытывал жгучую боль в области лица, заставлявшую просто цепенеть, поскольку малейшее движение усугубляло ситуацию. Консервативная терапия, которую могли предложить неврологи, мало помогала. В ходе тщательной всесторонней диагностики причина болей была выявлена – это наличие нейро-васкулярного конфликта (сдавление и нарушение функции черепного нерва вследствие его контакта с близлежащим сосудом). Совсем недавно нейрохирурги Липецкой областной клинической больницы освоили новую методику оперативного лечения этого недуга. Пациенту была выполнена ювелирная операция микроваскулярной декомпрессии: разграничение черепного нерва и сдавливающего его сосуда, установка специальной прокладки для предупреждения рецидивов нейроваскулярного конфликта. Операция прошла успешно. Пациент готовится к выписке», — сообщает пресс-служба Липецкой областной клинической больницы.
Ещё год назад для проведения подобной операции пациенту пришлось бы ехать в федеральный центр.
Фото, видео - vk.com/lokb48
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