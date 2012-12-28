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Происшествия
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38 минут назад
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Липчанин получил полтора года колонии строгого режима за кражу из общественной бани
Добычей мужчины стали два сотовых телефона.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, днём 29 августа прошлого года в помещении общественной бани липчанин похитил из сумки в раздевалки бани два сотовых телефона. В украденные телефоны мужчина вставил свои сим-карты, но пользовался ими недолго — вора быстро вычислили, а украденные телефоны изъяли и вернули потерпевшему.
А спустя 10 месяцев после кражи похититель выслушал приговор по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ за кражу с причинением значительного ущерба.
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