Липчанин получил полтора года колонии строгого режима за кражу из общественной бани

Добычей мужчины стали два сотовых телефона.

10 июня Советский районный суд приговорил 55-летнего ранее судимого липчанина к полутора годам исправительной колонии строго режима за кражу из общественной бани.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, днём 29 августа прошлого года в помещении общественной бани липчанин похитил из сумки в раздевалки бани два сотовых телефона. В украденные телефоны мужчина вставил свои сим-карты, но пользовался ими недолго — вора быстро вычислили, а украденные телефоны изъяли и вернули потерпевшему.А спустя 10 месяцев после кражи похититель выслушал приговор по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ за кражу с причинением значительного ущерба.