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13 минут назад

В пользу родных умершего по вине врача-стажёра пациента взыскано более 1,5 миллиона рублей

46-летний пациент отделения интенсивной терапии елецкого инфекционного госпиталя умер от массивной кровопотери в результате желудочно-кишечного заболевания, которое не было своевременно диагностировано на тот момент 24-летним врачом-стажёром.

Елецкий городской суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с медучреждения в пользу родственников погибшего по вине врача-стажера пациента компенсации морального вреда и материального ущерба более чем в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, в августе 2021 года умер 46-летний пациент отделения интенсивной терапии елецкого инфекционного госпиталя. Cудебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти пациента стала массивная кровопотеря в результате желудочно-кишечного заболевания, которое не было своевременно диагностировано на тот момент 24-летним врачом-стажёром. В отношении врача даже возбудили уголовное дело, которое дошло до суда.

«Согласно предъявленному обвинению, врачом-стажером были допущены дефекты при оказании медицинской помощи пациенту вследствие неверной трактовки клинико-лабораторной картины его состояния. В результате у пациента началось неконтролируемое внутреннее кровотечение, и тяжелая кровопотеря привела к смерти», — ранее сообщала объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Врач вину в ходе следствия признала. Но уголовное дело в отношении медработника по обвинению в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (по части 2 статьи 109 УК РФ) было прекращено Елецким городским судом за истечением сроков давности. По статье 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. С момента инкриминируемого врачу преступления этот срок уже истек.

Но в прокуратуру обратилась сестра погибшего пациента и попросила взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда в связи с гибелью ее брата. Прокуратура направила в Елецкий городской суд иск в интересах пожилых родителей и сестры погибшего, и её требования были удовлетворены.
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