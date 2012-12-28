Кейтеринговая компания внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях
Евгения Уваркина: «Такого, чтобы были поломаны лавочки в общественных местах, быть не должно»
Кейтеринговая компания внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях
Сегодня в Липецке: зачем автобусы начали помечать наклейками, сколько должен длиться идеальный отпуск
Липецкая вечЁрка: 10 дней до новых трамваев, жертвы купального сезона, и кто гадит в мусорные баки
22-летний грязинец украл из квартиры телефон и перевёл себе 20 000 рублей со счёта его владельца
В пользу родных умершего по вине врача-стажёра пациента взыскано более 1,5 миллиона рублей
Сегодня завершается основной период ЕГЭ: в Липецкой области экзамены сдают около двух тысяч выпускников
Происшествия
307
сегодня, 09:56
3
46-летний ельчанин перевёл мошенникам 1,3 миллиона рублей
Он поверил «сотруднику правоохранительных органов».
Как сообщает Штаб ОМВД России по Ельцу, 46-летнему мужчине на мобильный позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что занимается поимкой мошенников, которые пытаются оформить на него кредит. Чтобы предотвратить хищение денег, ельчанину нужно было самому взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. В результате ельчанин оформил на себя даже два кредита на общую сумму 1,3 миллиона рублей и перевел все деньги мошенникам.
47-летнюю ельчанку обманули аналогичным образом: женщина перевела на «безопасный» счет 414 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
0
0
2
1
5
Комментарии (3)