46-летний ельчанин перевёл мошенникам 1,3 миллиона рублей

Он поверил «сотруднику правоохранительных органов».

Двоих ельчан мошенники обманули в общей сложности на на 1,7 миллиона рублей.Как сообщает Штаб ОМВД России по Ельцу, 46-летнему мужчине на мобильный позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что занимается поимкой мошенников, которые пытаются оформить на него кредит. Чтобы предотвратить хищение денег, ельчанину нужно было самому взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. В результате ельчанин оформил на себя даже два кредита на общую сумму 1,3 миллиона рублей и перевел все деньги мошенникам.47-летнюю ельчанку обманули аналогичным образом: женщина перевела на «безопасный» счет 414 тысяч рублей.Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».