34-летний водитель «Приоры» сбил пешехода и получил год ограничения свободы

ДТП произошло на улице Вельяминова в Усмани.

Усманский районный суд приговорил к году ограничения свободы сбившего пешехода 34-летнего водителя.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, это ДТП произошло 24 октября прошлого года в районе дома №146 по улице Воевода Вельяминова в Усмани. Водитель автомобиля «Лада Приора», нарушив сразу три пункта правил дорожного движения, сбил пешехода — пострадавшего госпитализировали с различными травмами.Суд признал водителя виновным по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Но с учётом смягчающих обстоятельств мужчине назначили ограничение свободы.