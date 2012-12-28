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Происшествия
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45 минут назад
34-летний водитель «Приоры» сбил пешехода и получил год ограничения свободы
ДТП произошло на улице Вельяминова в Усмани.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, это ДТП произошло 24 октября прошлого года в районе дома №146 по улице Воевода Вельяминова в Усмани. Водитель автомобиля «Лада Приора», нарушив сразу три пункта правил дорожного движения, сбил пешехода — пострадавшего госпитализировали с различными травмами.
Суд признал водителя виновным по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Но с учётом смягчающих обстоятельств мужчине назначили ограничение свободы.
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