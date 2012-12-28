28-летний мужчина попался на «Проверочной закупке»: за 500 рублей он продал пакетик с марихуаной

Теперь ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

В Липецке направлено уголовное дело в отношении ранее несудимого 28-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков.По данным следствия, в начале ноября 2022 года обвиняемый в районе улицы Авиационной посёлка Светлая Поляна Грязинского района приобрел 5,5 грамма марихуаны, которую хранил с целью дальнейшего сбыта. И 1 февраля 2022 года покупатель нашёлся: в подъезде дома №24 по улице Катукова в Липецке мужчина за 500 рублей продал 1 грамм марихуаны. Но приобрёл пакетик участник оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» управления наркоконтроля УМВД России по Липецкой области.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 1 статьи 228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств. Мужчине грозит от 4 до 8 лет лишение свободы.