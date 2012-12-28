Ельчанка выиграла суд у «Квадры»: у неё пытались отсудить 46 604 рубля по долгу за отопление
Сегодня в Липецке: встреча с писателем, культовая комедия, липчане назвали самые скучные и самые весёлые профессии
В Центральном доме кинематографистов России проходит персональная выставка кинохудожника из Липецка
Происшествия
232
36 минут назад
Липчанка нарвалась на мошенников при покупке каркасного бассейна
Женщина лишилась 23 000 рублей.
Мошенники продолжают обманывать жителей Липецкой области под самыми разными предлогами. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 61-летней женщине позвонил в мессенджере «руководитель финансового отдела финмониторинга» и сообщил, что её деньги находятся в опасности. И ведь не обманул! Спасая сбережения, женщина перевела на «безопасный счёт» 173 000 рублей.
22-летняя женщина одолжила написавшей ей во «ВКонтакте» знакомой 6 600 рублей. Но оказалось, что страница знакомой взломана и деньги у липчанки просили мошенники.
Два случая мошенничества зарегистрированы в Грязинском районе. 66-летнего мужчину обманули при покупке автозапчастей на сайте объявлений — он лишился 50 000 рублей. А 64-летний пенсионер перевёл 144 000 рублей мошенникам под предлогом необходимости обеспечения сохранности сбережений.
0
0
0
3
1
Комментарии