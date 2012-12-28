Липчанка нарвалась на мошенников при покупке каркасного бассейна

Женщина лишилась 23 000 рублей.

42-летняя женщина увидела во «ВКонтакте» рекламу и решила купить каркасный бассейн. Перейдя по ссылке, покупательница лишилась 23 000 рублей. Бассейн она так и не получила.Мошенники продолжают обманывать жителей Липецкой области под самыми разными предлогами. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 61-летней женщине позвонил в мессенджере «руководитель финансового отдела финмониторинга» и сообщил, что её деньги находятся в опасности. И ведь не обманул! Спасая сбережения, женщина перевела на «безопасный счёт» 173 000 рублей.22-летняя женщина одолжила написавшей ей во «ВКонтакте» знакомой 6 600 рублей. Но оказалось, что страница знакомой взломана и деньги у липчанки просили мошенники.Два случая мошенничества зарегистрированы в Грязинском районе. 66-летнего мужчину обманули при покупке автозапчастей на сайте объявлений — он лишился 50 000 рублей. А 64-летний пенсионер перевёл 144 000 рублей мошенникам под предлогом необходимости обеспечения сохранности сбережений.