В Липецкой области официально зарегистрирован 61 пляж

Сегодня прошли массовые профилактические мероприятия на пляжах.



Тем не менее, избежать трагедий на воде сегодня не удалось. Ранее мы уже сообщили, что днём в пруду в селе Подгорном утонул 12-летний мальчик





Фото управления ГПСС Липецкой области

1 июня на территории региона начался купальный сезон. Как сообщили спасатели, в этом году Липецкой области официально зарегистрирован в ГИМС 61 пляж.На городских пляжах Липецка, Ельца, Данкова, Задонска, Усмани, Грязей с 9.00 до 19.00организовано дежурство и медицинских работников для оказания первой помощи отдыхающим. Вместе с работниками управления ГПСС работают 27 общественных спасательных поста Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах».Сегодняшний день спасатели начали с объезда пляжей и профилактических бесед с отдыхающими, в которых принял участие начальник регионального УГПСС Сергей Астахов. Он лично объехал официальные липецкие пляжи - Центральный пляж, места купаний на НЛМК, ЛТЗ, Сокол, Набережной. В ведомстве уверяют, что у День защиты детей в различных муниципальных образованиях провели 42 профилактических мероприятия, которые охватили 6000 детей (в среднем по 150 человек на одно мероприятие,).