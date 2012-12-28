Вырастут штрафы за некачественные услуги ЖКХ, единое пособие для детей насчитают по-новому – законы июня
Вырастут штрафы за некачественные услуги ЖКХ, единое пособие для детей насчитают по-новому – законы июня
Общество
108
48 минут назад
В Липецкой области официально зарегистрирован 61 пляж
Сегодня прошли массовые профилактические мероприятия на пляжах.
На городских пляжах Липецка, Ельца, Данкова, Задонска, Усмани, Грязей с 9.00 до 19.00организовано дежурство и медицинских работников для оказания первой помощи отдыхающим. Вместе с работниками управления ГПСС работают 27 общественных спасательных поста Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах».
Сегодняшний день спасатели начали с объезда пляжей и профилактических бесед с отдыхающими, в которых принял участие начальник регионального УГПСС Сергей Астахов. Он лично объехал официальные липецкие пляжи - Центральный пляж, места купаний на НЛМК, ЛТЗ, Сокол, Набережной. В ведомстве уверяют, что у День защиты детей в различных муниципальных образованиях провели 42 профилактических мероприятия, которые охватили 6000 детей (в среднем по 150 человек на одно мероприятие, прим).
Тем не менее, избежать трагедий на воде сегодня не удалось. Ранее мы уже сообщили, что днём в пруду в селе Подгорном утонул 12-летний мальчик.
Фото управления ГПСС Липецкой области
0
0
0
0
0
Комментарии