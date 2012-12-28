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Общество
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сегодня, 16:28
Женщина простила в суде заразившего её ВИЧ мужчину
Чаплыгинский районный суд прекратил резонансное дело за примирением сторон.
Два года назад — летом 2022 года житель Чаплыгинского района познакомился с одинокой женщиной. Вскоре они стали жить вместе, но мужчина утаил от дамы, что заражен вирусом иммунодефицита. А в сентябре 2023 года женщина сдала анализы и узнала о страшном диагнозе. А потом обратилась с заявлением в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 122 УК РФ, которое дошло до суда.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, зная о наличии у него вируса иммунодефицита человека, мужчина не предупредил об этом свою партнершу, не принял мер для того, чтобы избежать ее заражения, хотя был предупрежден об уголовной ответственности за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией.
Но в суде мужчина и женщина заключили медиативное соглашение. Потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, и суд его поддержал.
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