НЛМК помог организовать бесплатный Wi-Fi в популярных парках Липецка

Новолипецкий металлургический комбинат помогает улучшать городскую среду и делать отдых липчан еще более комфортным. Теперь в четырех популярных местах отдыха - Парке Победы, Парке Металлургов, Нижнем парке и Быхановом саду — доступен бесплатный высокоскоростной Wi-Fi от НЛМК.





Подключиться к интернету можно без сети 4G - через ноутбук или планшет. Для этого нужно найти сеть «NLMK + название парка», авторизоваться по номеру телефона и получить доступ в бесплатный и безопасный интернет.Скорость передачи данных в 100 Мбит/с. позволяет быстро загружать и скачивать файлы, просматривать видео в высоком разрешении и даже играть в онлайн-игры. Всего в парках установлено 43 точки доступа, интернет покрывает центральные аллеи.— Качественная городская среда не возможна без современных систем коммуникации. В прошлом году мы помогли провести высокоскоростной интернет в Нижний парк и Быханов сад. Сеть Wi-Fi от НЛМК обеспечила около трехсот тысяч подключений. В этом году наша компания решила увеличить зону покрытия. Теперь в самых популярных липецких парках есть бесплатный интернет, а значит отдыхать в них будет еще комфортнее, — рассказал пресс-секретарь НЛМК Руслан Харсиев.