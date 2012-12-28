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НЛМК помог организовать бесплатный Wi-Fi в популярных парках Липецка
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сегодня, 13:58

НЛМК помог организовать бесплатный Wi-Fi в популярных парках Липецка

Новолипецкий металлургический комбинат помогает улучшать городскую среду и делать отдых липчан еще более комфортным. Теперь в четырех популярных местах отдыха - Парке Победы, Парке Металлургов, Нижнем парке и Быхановом саду — доступен бесплатный высокоскоростной Wi-Fi от НЛМК.

Подключиться к интернету можно без сети 4G - через ноутбук или планшет. Для этого нужно найти сеть «NLMK + название парка», авторизоваться по номеру телефона и получить доступ в бесплатный и безопасный интернет.

Скорость передачи данных в 100 Мбит/с. позволяет быстро загружать и скачивать файлы, просматривать видео в высоком разрешении и даже играть в онлайн-игры. Всего в парках установлено 43 точки доступа, интернет покрывает центральные аллеи. 

— Качественная городская среда не возможна без современных систем коммуникации. В прошлом году мы помогли провести высокоскоростной интернет в Нижний парк и Быханов сад. Сеть Wi-Fi от НЛМК обеспечила около трехсот тысяч подключений. В этом году наша компания решила увеличить зону покрытия. Теперь в самых популярных липецких парках есть бесплатный интернет, а значит отдыхать в них будет еще комфортнее, — рассказал пресс-секретарь НЛМК Руслан Харсиев.

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